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Probabili formazioni di Atalanta-Bologna

Serie A

Dopo il successo alla prima di campionato e quello nel playoff che le ha assicurato la partecipazione alla Conference, l'Atalanta ospita il Bologna reduce dal ko contro la Lazio all'esordio. Sarri con Scamacca sempre al centro del tridente, dove dovrebbe rivedersi De Ketelaere dal 1'. Tedesco si affida a Piccoli, nemmeno convocato Rowe, al centro del mercato (richiesto proprio dall'Atalanta). Atalanta-Bologna è in diretta su Sky e in streaming su NOW lunedì 31 agosto alle 20.45

GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A

Probabili Formazioni

Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
terzino destro
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Atalanta
Odilon Kossounou
Odilon Kossounou
Difensore centrale
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
Difensore centrale
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Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
terzino sinistro
Atalanta
Lazar Samardzic
Lazar Samardzic
Mezzala destra
Atalanta
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
Mezzala sinistra
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Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
ala destra
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
Centravanti
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Atalanta
Giacomo Raspadori
Giacomo Raspadori
ala sinistra

La probabile formazione

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi, Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson, De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Maurizio Sarri

  • Scamacca favorito per il ruolo di centravanti, ma resta il ballottaggio con Krstovic schierato titolare nel playoff di Conference (poi deciso da Scamacca, al suo ingresso)
  • De Ketelaere dovrebbe fare il suo esordio stagionale da titolare: a destra nel tridente lui o Zalewski
  • Ballottaggio tra Zappacosta e Bellanova in difesa sulla destra
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
Portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
terzino destro
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Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
Difensore centrale
Bologna
Eivind Helland
Eivind Helland
Difensore centrale
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Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
terzino sinistro
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
centrocampista centrale
Bologna
Nikola Moro
Nikola Moro
centrocampista centrale
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
Trequartista di destra
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Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
Trequartista centrale
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
Trequartista di sinistra
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Bologna
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
Centravanti

La probabile formazione

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Zortea, Heggem, Helland, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. All. Domenico Tedesco

  • Si va verso il 4-2-3-1 per poter sfruttare tutto il potenziale offensivo: alle spalle dell'ex Piccoli tridente di trequartisti con Orsolini, Bernardeschi e Cambiaghi
  • Nemmeno tra i convocati Rowe. "Non l'ho visto sereno", le parole di Tedesco in conferenza stampa: il giocatore è al centro di una possibile trattativa di mercato proprio con l'Atalanta
  • In mezzo con Ferguson dovrebbe giocare Moro
  • Probabile conferma della linea difensiva vista contro la Lazio alla prima giornata

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