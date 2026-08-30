Dopo il successo alla prima di campionato e quello nel playoff che le ha assicurato la partecipazione alla Conference, l'Atalanta ospita il Bologna reduce dal ko contro la Lazio all'esordio. Sarri con Scamacca sempre al centro del tridente, dove dovrebbe rivedersi De Ketelaere dal 1'. Tedesco si affida a Piccoli, nemmeno convocato Rowe, al centro del mercato (richiesto proprio dall'Atalanta). Atalanta-Bologna è in diretta su Sky e in streaming su NOW lunedì 31 agosto alle 20.45
Probabili Formazioni
La probabile formazione
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi, Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson, De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Maurizio Sarri
- Scamacca favorito per il ruolo di centravanti, ma resta il ballottaggio con Krstovic schierato titolare nel playoff di Conference (poi deciso da Scamacca, al suo ingresso)
- De Ketelaere dovrebbe fare il suo esordio stagionale da titolare: a destra nel tridente lui o Zalewski
- Ballottaggio tra Zappacosta e Bellanova in difesa sulla destra
La probabile formazione
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Zortea, Heggem, Helland, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. All. Domenico Tedesco
- Si va verso il 4-2-3-1 per poter sfruttare tutto il potenziale offensivo: alle spalle dell'ex Piccoli tridente di trequartisti con Orsolini, Bernardeschi e Cambiaghi
- Nemmeno tra i convocati Rowe. "Non l'ho visto sereno", le parole di Tedesco in conferenza stampa: il giocatore è al centro di una possibile trattativa di mercato proprio con l'Atalanta
- In mezzo con Ferguson dovrebbe giocare Moro
- Probabile conferma della linea difensiva vista contro la Lazio alla prima giornata