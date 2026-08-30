Dopo il successo alla prima di campionato e quello nel playoff che le ha assicurato la partecipazione alla Conference, l'Atalanta ospita il Bologna reduce dal ko contro la Lazio all'esordio. Sarri con Scamacca sempre al centro del tridente, dove dovrebbe rivedersi De Ketelaere dal 1'. Tedesco si affida a Piccoli, nemmeno convocato Rowe, al centro del mercato (richiesto proprio dall'Atalanta). Atalanta-Bologna è in diretta su Sky e in streaming su NOW lunedì 31 agosto alle 20.45

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