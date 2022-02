Probabili formazioni di Genoa-Inter

Vuole riprendere a correre l'Inter di Simone Inzaghi che venerdì sera alle 21 scenderà in campo nell'anticipo della 27^giornata contro il Genoa. I nerazzurri hanno conquistato solamente un punto nelle ultime tre di campionato, mentre i rossoblù non vincono in Serie A da settembre. Tutti a disposizione per Inzaghi eccezion fatta per El Tucu Correa, mentre Blessin non potrà contare su Bani e su Criscito. La partita sarà visibile in diretta alle ore 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.