Probabili formazioni Cagliari-Juventus

Mazzarri perde Goldaniga per infortunio ma in attacco ritrova Pavoletti, i bianconeri con il tandem Dybala-Vlahovic dal primo minuto. Le probabili formazioni di Cagliari-Juventus, in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Vincere per provare a consolidare il quarto posto e respingere il ritorno della Roma, quinta a -5 in classifica. È questo l’obiettivo della Juventus che dopo il ko contro l’Inter nel turno precedente sfida il Cagliari all’Unipol Domus nella gara in programma questa sera con fischio d’inizio alle ore 20.45; alla ricerca di punti salvezza invece la formazione di Mazzarri, quartultima e reduce da ben quattro sconfitte consecutive. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Cagliari, out Goldaniga: torna Pavoletti approfondimento Serie A, la classifica del ritorno: Napoli 1° Walter Mazzarri perde Goldaniga a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, in difesa spazio ad Altare, Lovato e Carboni. L’allenatore del Cagliari recupera Baselli, ma difficilmente partirà dal primo minuto così come Rog e Walukiewicz. Sugli esterni giocano Bellanova e Lykogiannis, in mezzo Marin, Deiola e Dalbert. In attacco al fianco di Joao Pedro torna Leonardo Pavoletti, ormai guarito dal Covid.

CAGLIARI (3-5-2) La probabile formazione: Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Marin, Deiola, Dalbert, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Mazzarri.

Juve, Dybala-Vlahovic il tandem offensivo leggi anche Allegri avvisa: "Ora non si può più scherzare" Massimiliano Allegri ha in mente di schierare la sua Juventus con un 3-5-2: l’allenatore bianconero deve rinunciare agli squalificati De Sciglio e Alvaro Morata, così come all’infortunato Locatelli in mediana. Davanti a Szczesny la linea difensiva a tre sarà composta da Danilo, De Ligt e Chiellini, con Bonucci che partirà dalla panchina. A centrocampo agirà Cuadrado sulla destra, con Pellegrini sull’out opposto, in mezzo toccherà a Zakaria, Arthur e Rabiot. In avanti con Dusan Vlahovic ci sarà Paulo Dybala.