Sassuolo-Atalanta, le probabili formazioni: ballottaggio Djimsiti-Demiral

Dionisi pensa a Thortsvedt titolare a centrocampo e con le assenze di Muldur e Toljan è pronto il neo acquisto Zortea dal 1'. Gasperini deve ancora sciogliere alcuni dubbi: sono in ballottaggio Demiral e Djimsiti e Maehle e Ruggeri. In attacco consueto tridente composto da Lookman, Hojlund e Boga.

Dopo la bella vittoria di San Siro contro il Milan, il Sassuolo sembra aver superato il momento difficile. La squadra di Dionisi vuole dare continuità al successo dello scorso turno anche se il mercato di gennaio ha portato novità importanti da una parte e addii altrettanto importanti dall'altra. Infatti con Muldur e Toljan assenti potrebbe debuttare già dal primo minuto Zortea. L'Atalanta arriva a questa partita dopo l'eliminazione nei quarti di Coppa Italia per mano dell'Inter. La squadra di Gasperini si rituffa in campionato con l'intenzione di proseguire la sua marcia verso la qualificazione alla prossima Champions League. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Sassuolo, Zortea già in campo dal 1' Tra arrivi e partenze il Sassuolo ha cambiato un paio di pedine in ruoli delicati. La prestazione di San Siro dovrebbe valere la conferma di tantissimi elementi ma qualche cambio ‘forzato’ ci sarà. In mediana ad esempio Traoré ha salutato la truppa neroverde. C’è quindi da riempire un buco: Thorstvedt può tornare quindi nell’XI titolare. Obiang invece resta favorito su Maxime Lopez. In difesa mancano Muldur e Toljan. L’ultimo arrivato, Zortea, potrebbe quindi esordire sulla fascia contro la sua ex squadra. Resta comunque in piedi l’opzione Ruan-Marchizza vista a San Siro. SASSUOLO (4-4-3), la probabile formazione: Consigli; Zortea, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Thorstvedt; Berardi, Defrel, Laurentié. All. Dionisi