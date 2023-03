Le probabili formazioni del posticipo Sassuolo-Cremonese

Le ultime sul match delle 18.45 di lunedì della 25^ giornata di Serie A. I neroverdi dovranno giocare senza Berardi, squalificato dopo il cartellino giallo ricevuto contro il Lecce. Ballardini ne cambia tre dopo il match con la Roma, unica vittoria nella stagione dei grigiorossi. La partita da seguire in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

Il match al Mapei sarà una sfida nelle zone basse della classifica: il Sassuolo , quattordicesimo a +9 dall'Hellas diciottesimo, vuole allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione mentre la Cremonese , dopo l'impresa contro la Roma, cercherà di strappare un risultato positivo fondamentale per la salvezza.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Zortea, Ruan, Erlic, Rogerio, Frattesi, Obiang, Matheus Henrique, Bajrami, Defrel, Laurienté. All. Dionisi

Un solo cambio, obbligato, tra le fila di Dionisi : confermati tutti i giocatori del match vinto a Lecce senza però Berardi che, con il cartellino rimediato al Via del Mare, viene sostituito da Laurienté .

Tre cambi nella Cremonese

Dopo il 2-1 con la Roma, Ballardini ne cambia tre dei suoi: in difesa, oltre allo squalificato Ferrari sostituito da Chiriches, Aiwu prende il posto di Bianchetti, spazio per Meité nel centrocampo a 5 dei grigiorossi, un giocatore in più rispetto al 3-4-3 visto nell'ultimo match di campionato.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi, Aiw, Chiriches, Vasquez, Sernicola, Pickel, Benassi, Meité, Valeri, Tsadjout, Okereke. All. Ballardini.