Roma-Sampdoria 3-0: video, gol e highlights

La Roma torna a vincere e aggancia l'Inter in zona Champions. Tante occasioni per i giallorossi, già pericolosi nel primo tempo soprattutto con Wijnaldum, che colpisce un palo. A inizio ripresa la Samp resta in dieci per il doppio giallo a Murillo e la squadra di Mourinho passa proprio grazie a un colpo di testa dell'olandese. Gara in totale controllo chiusa da Dybala su rigore nel finale, prima del tris splendido di El Shaarawy nei minuti di recupero

