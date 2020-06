In seguito al Consiglio Federale tenuto in giornata, è stata votata la promozione in Serie B delle tre squadre che guidavano i rispettivi gironi: parliamo di Monza, Vicenza e Reggina. Decisioni ufficiali anche in Serie D con la chiusura del campionato: salto di categoria per 9 squadre tra le quali il Palermo che, a un anno di distanza, torna tra i professionisti. Riepiloghiamo tutte le squadre in festa tra prime volte e grandi ritorni

