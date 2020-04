Non si ferma l'amarcord con le migliori coppie offensive, analisi stagione per stagione nei principali campionati europei. Siamo arrivati al 2006-2007, annata che premia nuovamente il Barcellona con un Messi in più ma non solo: insieme ai blaugrana, infatti, c'è lo straordinario duo di un club che oggi gioca in Serie C. Sorpresa dall'Italia che nella top 20 iscrive altri 5 attacchi del nostro campionato, impatto identico a Liga e Bundesliga. Dati Transfermarkt