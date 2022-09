La sosta di campionato in serie B porta a diversi ribaltoni sulle panchine. Ore calde a Benevento dove Fabio Caserta attende comunicazioni dal club riguardo all'esonero. Contattato Fabio Cannavaro per sostituirlo. A Pisa tutto pronto per il ritorno di Luca D'Angelo al posto di Rolando Maran. A Como invece dopo lo stop di Gattuso è stato scelto Moreno Longo pronto a firmare un biennale Condividi

Tante novità sulle panchine di serie B in attesa della sosta che sarà l'unica del 2022 perché durante il Mondiale del Qatar il campionato non si fermerà. Tre le situazioni che sembrano ormai in via di definizione e che nelle prossime ore dovrebbero diventare ufficiali.

Benevento, via Caserta si cerca di convincere Cannavaro vedi anche Il Brescia piega il Benevento 1-0: decide Bianchi Ore molto calde a Benevento. La svolta tattica di Fabio Caserta passato dal 4-3-3 al 3-5-2 dopo alcuni segnali confortanti non ha portato al cambio di marcia sperato in classifica. Illusorie le vittorie con Frosinone e Venezia a cui hanno fatto seguito le sconfitte con Cagliari e Brescia. Il presidente Vigorito, che nelle ultime ore di mercato ha rinforzato la squadra con elementi di spicco in B come Simy, Ciano, Leverbe e Schiattarella, sembra deciso a cambiare. Nelle ultime ore il direttore sportivo Pasquale Foggia ha contattato, per sondarne la disponibilità, Fabio Cannavaro che è senza panchina dal settembre del 2021, quando ha risolto il proprio contratto con i cinesi del Guangzhou Evergrande

Pisa, torna D'Angelo al posto di Maran vedi anche Le maglie ufficiali delle squadre di Serie B Due punti in sei partite per il Pisa, un inizio stagione disastroso per una squadra che lo scorso anno aveva sfiorato la serie A partendo a razzo. Il pareggio ottenuto in rimonta sul campo del Venezia non è bastato a Rolando Maran per salvare la sua panchina. Nel pomeriggio sarà ufficializzato il cambio con il ritorno, sotto la Torre pendente di Luca D'Angelo. L'artefice della promozione in B e delle ultime stagioni brillanti dei nerazzurri D'Angelo è ritenuto l'unico candidato pronto a imprimere da subito una sterzata alla situazione negativa attuale, conoscendo gran parte della rosa ed essendo benvoluto da tutto l'ambiente. Prolungherà fino al 2025 il contratto già in essere col club toscano

Como, due anni di contratto per Moreno Longo leggi anche Como, Henry entra nel club: "Opportunità perfetta" Luca D'Angelo era anche in predicato di andare a Como ma il club lariano ha deciso alla fine di virare con decisione su Moreno Longo, lo scorso anno alla guida dell'Alessandria, che ormai è ai dettagli per firmare un contratto biennale con i lombardi. Dieci giorni fa si era interrotto il rapporto con Giacomo Gattuso che si è fermato per problemi di salute. Longo ha già vinto il campionato cadetto quando era alla guida del Frosinone