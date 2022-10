Con l'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della SPAL, diventano cinque i campioni del mondo 2006 protagonisti in questa Serie B: l'unico ancora calciatore è Buffon. Gli altri, prossimi allenatori avversari di De Rossi, sono Filippo Inzaghi con la Reggina, Fabio Grosso con il Frosinone e Fabio Cannavaro con il Benevento. Ma in questi anni sono stati tanti gli azzurri che hanno trionfato a Berlino ad aver poi giocato o allenato in Serie B