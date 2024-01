Serie B, Como, Brescia, Cittadella e Bari avanti

Nelle 5 gare delle ore 14 della 20^ giornata, dopo i primi 45’ senza reti solo la sfida tra Sudtirol e Feralpisalò. Il Palermo è sotto a Cittadella. Avanti di due gol il Bari sulla Ternana, il Como sullo Spezia e il Brescia in casa del Modena. Alle 16.15 in campo anche Pisa e Reggiana. Domani le ultime tre gare con in campo la capolista Parma in casa con l'Ascoli, il Venezia che ospita la Samp e la Cremonese opposta al Cosenza. Tutto live sui canali Sky con l'opzione Diretta Gol su Sky Sport Calcio