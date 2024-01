Serie B

Con il 4-0 allo Spezia, balzo in classifica del Como che, in attesa del Parma in campo domani, si porta al secondo posto solitario a -3 dalla capolista. Terzo il Cittadella che mette ko il Palermo. Con la vittoria di Modena il Brescia in zona playoff. In attesa delle ultime tre gare del 20esimo turno, in programma domani, ecco la classifica di Serie B aggiornata SERIE B, 20^ GIORNATA: RISULTATI E HIGHLIGHTS GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT