Benevento, promozione in Serie B e amarcord: tutti gli ex giocatori celebri
Missione compiuta per i giallorossi, che tornano in Serie B a distanza di tre anni grazie al successo a Salerno e alla comtemporanea sconfitta del Catania in casa contro il Picerno. A festeggiare anche i grandi ex tra gli "Stregoni", protagonisti nelle stagioni precedenti anche in A. Li ricordavate tutti?
- A distanza di tre stagioni dall'ultima volta, il Benevento torna in Serie B. Decisiva la vittoria sul campo della Salernitana accoppiata alla sconfitta casalinga del Catania contro il Picerno. La squadra di Floro Flores ha dominato il girone C di Serie C conquistando la promozione aritmetica con tre turni di anticipo
- Nel corso delle stagioni diversi calciatori importanti hanno vestito la maglia del club: ripercorriamo i volti più noti
- portiere
- stagione 2017-2018
- Storico il suo gol di testa con cui il 3 dicembre 2017 firma il pari contro il Milan (2-2 al 95') che vale il primo punto in A del Benevento, dopo 14 sconfitte di fila
- Brignoli diventò così il terzo portiere, dopo Rampulla nel 1992 e Taibi nel 2001 a segnare una rete su azione in Serie A
- difensore
- stagioni 2019-2021 e dal gennaio 2026 a oggi
- 8 gol in 87 presenze
- attaccante
- stagione 2001-2002
- 1 gol in 8 presenze
- centrocampista
- stagioni 2002-2003, 2004-2005 e 2006-2009
- 9 gol in 146 presenze
- Scomparso nel 2013, Imbriani era stato anche allenatore del Benevento (stagione 2011/12) e nel suo ricordo è stato intitolato l'antistadio col suo nome
- centrocampista
- stagioni 2007-2011
- 69 gol in 157 presenze
- È il miglior marcatore in campionato nella storia del club
- difensore
- stagione 2018
- 1 gol in 13 presenze
- centrocampista
- stagione 2018
- 1 gol in 14 presenze
- attaccante
- stagione 2018
- 8 gol in 11 presenze
- difensore
- stagioni 2020-2023
- 3 gol in84 presenze
- difensore
- stagione 2017-2018
- 0 gol in 30 presenze
- attaccante
- stagioni 2020-2022
- 21 gol in 62 presenze
- difensore
- stagione 2018-2021
- 6 gol in 64 presenze
- attaccante
- stagione 2020-21
- 5 gol in 30 presenze
- centrocampista
- stagione 2017-18
- 1 gol in 29 presenze
- difensore
- stagioni 2017-2023
- 7 gol in 185 presenze
- attaccante
- stagioni 2018-2024
- 18 gol in 203 presenze
- attaccante
- stagioni 2018-2022
- 27 gol in 133 presenze
- portiere
- stagione 2016-17
- 39 presenze
- centrocampista
- stagioni 2017-2021
- 23 gol in 118 presenze
- attaccante
- stagione 2016-2017
- 21 gol in 45 presenze
- attaccante
- stagioni 2017-2020
- 34 gol in 95 presenze
- attaccante
- stagioni 2015-2018 e 2023-2024
- 21 gol in 103 presenze
- difensore
- stagione 2022-2023
- 0 gol in 22 presenze
- attaccante
- stagioni 2019-2022
- 18 gol in 71 presenze
- centrocampista
- stagione 2014-15
- 1 gol in 17 presenze
- centrocampista
- stagione 2018
- 0 gol in 9 presenze
- centrocampista
- stagione 1992
- 8 gol in 22 presenze
- attaccante
- stagione 1999-2000
- 9 gol in 31 presenze
- centrocampista
- stagione 2018
- 0 gol in 15 presenze
- attaccante
- stagione 2020-2021
- 1 gol in 11 presenze
- attaccante
- stagione 2021
- 2 gol in 15 presenze
- centrocampista
- stagione 2019-2021
- 0 gol in 65 presenze
- difensore
- stagione 2014-2018
- 6 gol in 132 presenze
- centrocampista
- stagione 2019-2021 e 2022-2023
- 1 gol in 85 presenze
- centrocampista
- stagioni 2012-2014
- 17 gol in 72 presenze
- portiere
- stagioni 2018-2021
- 103 presenze
- difensore
- stagioni 2009-2012 (giovanili)