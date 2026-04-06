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Benevento, promozione in Serie B e amarcord: tutti gli ex giocatori celebri

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Missione compiuta per i giallorossi, che tornano in Serie B a distanza di tre anni grazie al successo a Salerno e alla comtemporanea sconfitta del Catania in casa contro il Picerno. A festeggiare anche i grandi ex tra gli "Stregoni", protagonisti nelle stagioni precedenti anche in A. Li ricordavate tutti?

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