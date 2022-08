La sfida del Tardini apre la 1^ giornata del campionato di Serie B 2022-23. Torna una classica del calcio italiano dopo la promozione dei pugliesi che hanno vinto il Girone C della Serie C. I gialloblù iniziano con rinnovate ambizioni di promozione dopo una scorsa stagione piuttosto deludente. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD. E dopo il match torna Calciomercato L'Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna