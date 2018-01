Calciomercato: tutte le trattative di oggi LIVE

09:30 Van Persie torna al Feyenoord

L'attaccante olandese, sotto contratto con il Fenerbahce e in scadenza a fine stagione potrebbe anticipare il ritorno a casa. Il Feyenoord disposto ad ingaggiarlo in questa sessione di mercato.

08:40 Tuttosport: Juve, scommessa Han

Marotta vicino all'accordo con il Cagliari per il talento nordcoreano in prestito al Perugia. I bianconeri lasceranno l'attaccante in Umbria fino a giugno, ma sullo sfondo c'è una strategia di ampio respiro: espandersi nel mercato asiatico.

08:30 Corriere dello Sport: Verdi è del Napoli

Trovato l'accordo con il Bologna, anche il giocatore ha trovato l'intesa con il Napoli. Dopodomani dovrebbe esserci la firma

CALCIOMERCATO, ECCO QUELLO CHE È SUCCESSO VENERDì

Preso Lisandro Lopez (lunedì farà le visite mediche, arriva in prestito dal Benfica) l'Inter pensa a Rafinha: previsto un nuovo incontro tra l’entourage del giocatore e il Barcellona, si lavora per trovare l’intesa sulla cifra del riscatto. Nuovi contatti Napoli-Bologna per definire l’affare Verdi in attesa del sì del giocatore. Deulofeu è bloccato ma anche quella che porta a Politano resta una pista calda. Dopo l’incontro con il Cagliari, la Juventus si muoverà anche con l’entourage di Han: un’operazione per giugno in vista di altri possibili scambi futuri tra i due club. La Lazio è sempre più fiduciosa di rinnovare il contratto in scadenza di De Vrij. L’ultimo ostacolo riguarda l’entità della clausola rescissoria. Anche il Real Madrid monitora Alisson, la Fiorentina interessa Soucek dello Slavia Praga e pensa anche a Cabaye. Lemos (difensore del Las Palmas) è il nome nuovo per la difesa del Sassuolo; la Spal ha chiuso per Cionek e tratta Everton Luiz del Partizan.