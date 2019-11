13/14 ©Getty

JOSÉ CALLEJON. Binari paralleli a Mertens per lo spagnolo, coetaneo 32enne e dal contratto in scadenza a giugno. Un rinnovo in standby come confermato dall’agente Manuel Garcia Quilon: se l’impressione è che al Napoli non ci saranno rivoluzioni a gennaio (sia per i precedenti storici e sia per i lunghi tempi tecnici delle operazioni della società), vietato escludere novità nei confronti di Callejon. Lui come Mertens che, per la prossima sessione di mercato, potrebbero addirittura diventare affari last minute per monetizzarne gli addii