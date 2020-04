Decimo appuntamento con i giocatori più preziosi anno per anno stando ai valori di mercato del portale Transfermarkt. Non cambiano i primi posti, sempre occupati da Messi e CR7. Super scatto in classifica di Bale nell'estate del suo trasferimento al Real. Il 2013 è anche l'anno della Champions del Bayern - secondo solo al Barça per rappresentanti - e della conferma della Juve di Conte: è infatti bianconero l'unico calciatore della A presente in classifica

