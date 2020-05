9/18 ©Getty

Ben 6 le società della Premier League tra le 10 migliori d'Europa per valore d'impresa, torneo seguito dalla Liga grazie alla presenza dei colossi Real Madrid e Barcellona. Un club a testa per Bundesliga e Ligue 1 mentre, come detto, la Serie A non ha una propria squadra per la prima volta nell'élite assoluta