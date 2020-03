1/21

Tempo di shopping, nonostante la quarantena, per David e Victoria Beckham: nel momento in cui in quasi tutto il mondo si chiude in casa per sconfiggere il coronavirus, la coppia più fashion d’Inghilterra ha deciso di comprarla, una casa. E che casa. Si tratta di un super appartamento nel “One Thousand Museum”, palazzo più lussuoso di Miami: una dimora da 24 milioni di dollari (circa 22 milioni di euro)