Vicinissimo l’arrivo dell’attaccante Adolfo Gaich: affare con il CSKA Mosca in prestito con diritto di riscatto per sei mesi con possibilità di prolungare per un’altra stagione se gioca più del 50% delle partite in calendario. Riscatto fissato a 11 mln e lo stipendio sarà pagato dal Benevento (1 milione netto). Si chiuderà quando arriverà l’ultimo ok dal club russo.