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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di sabato 20 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Calciomercato, le news di oggi

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Verona, ufficiale il ritorno di Baroni

Marco Baroni è il nuovo allenatore del Verona. Contratto biennale con opzione per un terzo per l’ex Torino che ha risolto consensualmente il contratto che lo legava ai granata. Per Baroni si tratta di un ritorno sulla panchina gialloblù dopo la stagione 2023/2024

Milan, nomi in lista per il ruolo di ds: c'è anche Domenico Teti, affiancherebbe Kirovski

Il Milan ha un nuovo nome per il ruolo di direttore sportivo: è Domenico Teti, ex Wolverhampton. Il suo profilo è tra quelli valutati da Cardinale e Ibrahimovic per completare il quadro. L'ipotesi che avrebbe preso piede nelle ultime ore è quella di promuovere Kirovski dal Milan Futuro, affiancandogli proprio Teti. Rimangono in lista anche i nomi di Ozek (non ci sono stati ulteriori contatti) e Krösche per il quale sarà fatto un nuovo tentativo

Milan, i nomi in lista per il ruolo di direttore sportivo: spunta un italiano che affiancherebbe Kirovski

Milan, i nomi in lista per il ruolo di direttore sportivo: spunta un italiano che affiancherebbe Kirovski

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Bianco lascia il Monza: lo aspetta il Pisa

"AC Monza e Paolo Bianco comunicano di aver risolto consensualmente il contratto", si legge sui canali ufficiali del club brianzolo. L'allenatore si prepara a firmare con il Pisa, mentre il club biancorosso ha trovato l'accordo con Ivan Juric

Paok, ufficiale l'addio di Razvan Lucescu

Il Paok ha annunciatola fine del rapporto con Razvan Lucescu. Il figlio d'arte diventerà il prossimo allenatore dell'Al-Sadd e prenderà il posto di Roberto Mancini. Si attende solo l'ufficialità.

Muriqi torna al Fenerbahce

Muriqi lascia il Mallorca e torna al Fenerbahce. Per il 'pirata' torna si tratta di un ritorno, visto chelasciò il club turco nel 2020 per trasferirsi alla Lazio

Liverpool, nuovo rinforzo in attacco: ecco Muñoz

Il Liverpool paga la clausola di Victor Muñoz da quasi 40 milioni all'Osasuna, soffiandolo così al Newcastle. L'attaccante, 22 anni, ha svolto le visite mediche in Tennessee dove è impegnato al Mondiale con la Spagna

Genoa, ufficiale Baldanzi: le cifre

Tommaso Baldanzi è di nuovo un giocatore del Genoa: il club rossoblù ha ufficializzato l'arrivo del giocatore dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto. Trasferimento da circa 9,5 milioni di euro

Calciomercato: Altre Notizie

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