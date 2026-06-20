Qui tutta la giornata live di sabato 20 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Serie B, l'elenco degli allenatori squadra per squadra
- Genoa, uffciale l'arrivo di Tommaso Baldanzi
- Inter, ufficiale il rinnovo di Chivu
- E per Palestra mancano gli ultimi dettagli
- Juventus, nuovi contatti per Kolo Muani
- Per la difesa piacciono Lucumi e Muharemovic
- Zaniolo, incontro con l'Udinese per il contratto
- Napoli-Gila, c'è l'accordo. E alla Lazio piace Lucca
- Tabellone mercato della Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a giugno
- Il podcast di Di Marzio
Verona, ufficiale il ritorno di Baroni
Marco Baroni è il nuovo allenatore del Verona. Contratto biennale con opzione per un terzo per l’ex Torino che ha risolto consensualmente il contratto che lo legava ai granata. Per Baroni si tratta di un ritorno sulla panchina gialloblù dopo la stagione 2023/2024
Milan, nomi in lista per il ruolo di ds: c'è anche Domenico Teti, affiancherebbe Kirovski
Il Milan ha un nuovo nome per il ruolo di direttore sportivo: è Domenico Teti, ex Wolverhampton. Il suo profilo è tra quelli valutati da Cardinale e Ibrahimovic per completare il quadro. L'ipotesi che avrebbe preso piede nelle ultime ore è quella di promuovere Kirovski dal Milan Futuro, affiancandogli proprio Teti. Rimangono in lista anche i nomi di Ozek (non ci sono stati ulteriori contatti) e Krösche per il quale sarà fatto un nuovo tentativo
Milan, i nomi in lista per il ruolo di direttore sportivo: spunta un italiano che affiancherebbe KirovskiVai al contenuto
Bianco lascia il Monza: lo aspetta il Pisa
"AC Monza e Paolo Bianco comunicano di aver risolto consensualmente il contratto", si legge sui canali ufficiali del club brianzolo. L'allenatore si prepara a firmare con il Pisa, mentre il club biancorosso ha trovato l'accordo con Ivan Juric
Paok, ufficiale l'addio di Razvan Lucescu
Il Paok ha annunciatola fine del rapporto con Razvan Lucescu. Il figlio d'arte diventerà il prossimo allenatore dell'Al-Sadd e prenderà il posto di Roberto Mancini. Si attende solo l'ufficialità.
Muriqi torna al Fenerbahce
Muriqi lascia il Mallorca e torna al Fenerbahce. Per il 'pirata' torna si tratta di un ritorno, visto chelasciò il club turco nel 2020 per trasferirsi alla Lazio
Liverpool, nuovo rinforzo in attacco: ecco Muñoz
Il Liverpool paga la clausola di Victor Muñoz da quasi 40 milioni all'Osasuna, soffiandolo così al Newcastle. L'attaccante, 22 anni, ha svolto le visite mediche in Tennessee dove è impegnato al Mondiale con la Spagna
Genoa, ufficiale Baldanzi: le cifre
Tommaso Baldanzi è di nuovo un giocatore del Genoa: il club rossoblù ha ufficializzato l'arrivo del giocatore dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto. Trasferimento da circa 9,5 milioni di euro