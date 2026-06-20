Il Milan ha un nuovo nome per il ruolo di direttore sportivo: è Domenico Teti, ex Wolverhampton. Il suo profilo è tra quelli valutati da Cardinale e Ibrahimovic per completare il quadro. L'ipotesi che avrebbe preso piede nelle ultime ore è quella di promuovere Kirovski dal Milan Futuro, affiancandogli proprio Teti. Rimangono in lista anche i nomi di Ozek (non ci sono stati ulteriori contatti) e Krösche per il quale sarà fatto un nuovo tentativo