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Roma, contatti per Luiz Henrique dello Zenit: le news di calciomercato

Calciomercato

La Roma non si ferma e, dopo aver definito l'arrivo di Balerdi dal Marsiglia, continua a muoversi per completare la rosa di Gian Piero Gasperini. Per il reparto offensivo prende quota il nome di Luiz Henrique, esterno brasiliano classe 2001 dello Zenit: contatti in corso

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Roma scatenata in questi ultimi giorni di calciomercato. I giallorossi, infatti, sono al lavoro per aggiungere un nuovo esterno d'attacco alla rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini e tra i profili valutati c'è Luiz Henrique. Il brasiliano, classe 2001, è attualmente allo Zenit e arriva da una stagione positiva nel campionato russo, chiusa con 6 reti e 4 assist

E in difesa è fatta per Balerdi

Per il reparto arretrato è tutto fatto per Leonardo Balerdi del Marsiglia: accordo trovato per un prestito oneroso a 1 milione più bonus con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni come le presenze del giocatore e la qualificazione in Europa della Roma. 

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