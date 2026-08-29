Roma scatenata in questi ultimi giorni di calciomercato. I giallorossi, infatti, sono al lavoro per aggiungere un nuovo esterno d'attacco alla rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini e tra i profili valutati c'è Luiz Henrique. Il brasiliano, classe 2001, è attualmente allo Zenit e arriva da una stagione positiva nel campionato russo, chiusa con 6 reti e 4 assist.

E in difesa è fatta per Balerdi

Per il reparto arretrato è tutto fatto per Leonardo Balerdi del Marsiglia: accordo trovato per un prestito oneroso a 1 milione più bonus con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni come le presenze del giocatore e la qualificazione in Europa della Roma.