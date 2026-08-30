Il Fulham ha avviato i contatti per Matias Soulé e per questo i giallorossi potrebbero acquistare due esterni d'attacco in questi ultimi giorni di calciomercato. Piacciono Luiz Henrique dello Zenit, Jamie Gittens del Chelsea e Jamie Leweling dello Stoccarda, per cui però il club tedesco ha rifiutato la prima offerta

Non solo l'arrivo di De Roon. Da qui al termine del calciomercato, la Roma dovrà chiudere anche per un esterno d'attacco, magari due. Il Fulham, infatti, ha messo Matias Soulé e ha avviato i contatti con la Roma per il cartellino dell'argentino e se dovesse essere venduto non basterà un solo rinforzo. Per questo il club giallorosso segue diversi nomi per l'attacco: piacciono Luiz Henrique dello Zenit, Jamie Gittens del Chelsea e Jamie Leweling dello Stoccarda. La prima offerta della Roma per quest'ultimo (prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto condizionato a 35 milioni), però, è stata giudicata insufficiente dal club tedesco.