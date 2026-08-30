Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Fulham su Soulé, rifiutata la prima offerta della Roma per Leweling

Calciomercato

Il Fulham ha avviato i contatti per Matias Soulé e per questo i giallorossi potrebbero acquistare due esterni d'attacco in questi ultimi giorni di calciomercato. Piacciono Luiz Henrique dello Zenit, Jamie Gittens del Chelsea e Jamie Leweling dello Stoccarda, per cui però il club tedesco ha rifiutato la prima offerta

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Non solo l'arrivo di De Roon. Da qui al termine del calciomercato, la Roma dovrà chiudere anche per un esterno d'attacco, magari due. Il Fulham, infatti, ha messo Matias Soulé e ha avviato i contatti con la Roma per il cartellino dell'argentino e se dovesse essere venduto non basterà un solo rinforzo. Per questo il club giallorosso segue diversi nomi per l'attacco: piacciono Luiz Henrique dello Zenit, Jamie Gittens del Chelsea e Jamie Leweling dello Stoccarda. La prima offerta della Roma per quest'ultimo (prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto condizionato a 35 milioni), però, è stata giudicata insufficiente dal club tedesco.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Roma, fatta per De Roon: olandese atteso in città

Calciomercato

Roma e Atalanta hanno definito il trasferimento di Marten De Roon in giallorosso. Il giocatore ha...

Juventus in chiusura per Pape Sarr del Tottenham

Calciomercato

La Juventus è in chiusura per Pape Sarr. Il club bianconero e il Tottenham hanno trovato un...

Gimenez al Porto: c'è l'ok del Milan

Calciomercato

Il Milan ha dato l'ok al trasferimento di Santiago Gimenez al Porto. I due club stanno limando i...

Calciomercato, le news di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di domenica 30 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Milan, si avvicina Hutchinson: accordo col Forest

calciomercato

Il Milan si avvicina a Omari Hutchinson. L'accordo con il Nottingham Forest verrà formalmente...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE