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Ahanor, l'Atalanta lo gira in prestito al Palace. Poi andrà al Chelsea: calciomercato news

atalanta

Honest Ahanor si trasferisce dall'Atalanta al Chelsea, ma in questa stagione sarà girato in prestito al Crystal Palace. Dietro questa operazione però c'è un retroscena: il prestito infatti sarà dall'Atalanta e non dal Chelsea poiché i Blues hanno già prestato Disasi (sempre al Crystal Palace) e per le regole della Premier non si possono mandare due giocatori in prestito

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Spunta un retroscena nell'operazione Honest Ahanor tra l'Atalanta e il Chelsea. I Blues hanno prelevato il classe 2008 dalla Dea per un totale di 48 milioni e l'idea è quella di girarlo in prestito al Crystal Palace in vista di questa stagione. Il regolamento della Premier League però non consente di prestare due giocatori alla stessa squadra nella stessa sessione di calciomercato e il Chelsea ha già mandato Axel Disasi proprio al Palace. 

La soluzione

Per aggirare questo ostacolo allora i club hanno risolto in un altro modo: sarà l'Atalanta a mandare, formalmente, in prestito Ahanor al Crystal Palace. Il Chelsea annuncerà un preaccordo per il giocatore che indosserà la maglia dei Blues a partire dalla prossima stagione.

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