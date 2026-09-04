Introduzione
Accordi raggiunti, visite mediche già effettuate, giocatori arrivati in città e trattative saltate proprio sul più bello. Il calciomercato estivo 2026 ha regalato anche tanti affari che sembravano ormai destinati a chiudersi e che invece non si sono concretizzati. Da Khalaili all'Inter a Leweling alla Roma, passando per Ederson al Manchester United e il Dibu Martinez alla Juventus: ecco 20 colpi sfumati durante quest'estate
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Quello che devi sapere
ANAN KHALAILI (all'Inter)
L'Inter aveva iniziato a lavorare sull'esterno dell'Union Saint-Gilloise a inizio luglio, trovando prima l'intesa con il giocatore e poi quella con il club belga per 25 milioni di euro più bonus. Khalaili era anche arrivato a Milano per completare l'iter e firmare. Dopo le prime visite, però, il Coni aveva richiesto ulteriori accertamenti e il 13 luglio il giocatore non ha ottenuto l'idoneità sportiva: trasferimento definitivamente saltato per l'israeliano che ha poi firmato con il Crystal Palace
EDERSON (al Manchester United)
A proposito di viste mediche... Sembrava praticamente fatta per il trasferimento di Ederson dall'Atalanta al Manchester United. I due club avevano trovato un accordo da circa 45 milioni di euro e il brasiliano aveva svolto una prima parte delle visite prima del Mondiale. Dopo l'eliminazione del Brasile dalla Coppa del Mondo, ha completato gli ulteriori test ma il 10 luglio lo United ha comunicato all'Atalanta la decisione di non procedere con la formalizzazione dell'operazione. Ederson è così rimasto a Bergamo e ha rinnovato il proprio contratto fino al 2031
VIDEO. EDERSON A SKY: "NON SO COS'È SUCCESSO CON LO UNITED"
BAMBA DIENG (alla Lazio)
Anche qui si era arrivati alle visite mediche. Bamba Dieng, svincolato dopo l'esperienza al Lorient, era arrivato a Roma il 19 agosto per completare il trasferimento alla Lazio e diventare il nuovo attaccante di Gattuso. Dopo la prima parte degli accertamenti, però, non sono emerse le condizioni necessarie per procedere con il tesseramento e il club biancoceleste ha deciso di interrompere l'operazione. L'attaccante ha poi subito trovato un'altra sistemazione firmando con la Stella Rossa
JAMIE LEWELING (alla Roma)
E' stata sicuramente una delle grandi telenovele degli ultimi giorni. La Roma aveva inizialmente proposto allo Stoccarda un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo condizionato a 35, offerta respinta. Nel finale i giallorossi erano tornati alla carica arrivando a 35 milioni più bonus. A mercato chiuso, il ds Tony D'Amico ha raccontato che l'operazione era stata praticamente definita con Stoccarda e giocatore, prima del ripensamento di Leweling. La Roma ha provato fino al gong a riaprire la pista, senza riuscirci e senza regalare a Gasp il nuovo esterno
CRYSENCIO SUMMERVILLE (alla Roma)
A proposito di esterni: prima di Leweling c'era stato Summerville. A metà luglio la Roma era pronta a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per l'esterno del West Ham e aveva già trovato una base d'intesa con il giocatore. Poi il blitz dell'Al-Hilal: proposta da circa 70 milioni al club inglese e ingaggio da 15 milioni all'anno. Summerville ha scelto l'Arabia Saudita e la Roma ha dovuto cambiare obiettivo
LUIZ HENRIQUE (alla Roma)
Altro esterno, altro affare arrivato davvero vicino alla conclusione con la Roma. Negli ultimi giorni di mercato la Roma lavorava con lo Zenit sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto a 30. A mercato chiuso il ds giallorosso D'Amico ha rivelato che c'erano gli accordi sia con il club russo sia con il giocatore, ma che alcune problematiche tecniche hanno impedito di completare l'operazione
LA CONFERENZA STAMPA DI D'AMICO
JAYDEN OOSTERWOLDE (alla Roma)
Ecco un altro giocatore che, in questo caso, era già arrivato a Roma. L'accordo con il Fenerbahce era stato impostato sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, trasformabile in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il difensore olandese era arrivato in Italia per completare l'iter, con visite mediche e firma previste. Dopo gli accertamenti, però, il club giallorosso ha deciso di non procedere: i tempi di recupero dal problema muscolare sono stati ritenuti troppo lunghi. Oosterwolde ha quindi lasciato la Capitale ed è tornato in Turchia
MANU KONE (al Chelsea)
Qui l'affare sfumato della Roma, riguarda una possibile uscita. Nell'ultimo giorno di mercato Sky Sport vi ha raccontato di una trattativa avanzata tra Roma e Chelsea per Manu Koné, con una valutazione nell'ordine dei 52 milioni di sterline e il possibile prestito di Jamie Gittens nell'operazione. Le parti erano vicine, ma Gasperini ha chiesto alla proprietà di non cedere il centrocampista e la Roma ha fermato tutto. Il giorno successivo Tony D'Amico ha precisato che ci sono stati contatti con il Chelsea, ma che non era arrivata un'offerta ufficiale
KERIM ALAJBEGOVIC (all'Atalanta)
Iniziamo a elencare gli affari sfumati per giocatori che, nonostante il mancato trasferimento iniziale, sono comunque arrivati in Serie A. Uno di questi è Kerim Alajbegovic. L'Atalanta si era mossa già a giugno, avviando i contatti con l'entourage del talento bosniaco. A luglio anche il padre-agente del classe 2007 era stato a Bergamo e il giocatore aveva dato un primo via libera al progetto nerazzurro. Restava però da trovare l'intesa con il Bayer Leverkusen, che chiedeva 30 milioni di euro. L'Atalanta ha provato ad abbassare la cifra, senza riuscire a chiudere. Nelle settimane successive si è inserita la Juventus, che ha poi trovato l'accordo con il Bayer per 30 milioni più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita
FRANCK KESSIE (alla Juventus)
A proposito di Juventus, uno dei nomi su cui i bianconeri hanno lavorato più a lungo è stato quello di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano aveva dato priorità alla possibilità di trasferirsi a Torino e, come raccontato successivamente dal suo agente George Atangana, aveva aspettato la Juventus per settimane, rinunciando anche ad altre opportunità. Nel finale di mercato, però, non si sono create le condizioni per arrivare all'intesa definitiva. Kessié ha così scelto di interrompere la trattativa e, poche ore dopo, ha trovato l'accordo per tornare, da svincolato, all'Atalanta
DA SKY SPORT INSIDER: I RETROSCENA DELLA TRATTATIVA
EMILIANO MARTINEZ (alla Juventus)
Un altro nome accostato a lungo alla Juventus in quest'etstate è stato quello di Emiliano "Dibu" Martinez. I bianconeri avevano trovato da tempo una base d'intesa con il portiere argentino, mentre il vero ostacolo restava l'accordo con l'Aston Villa. La trattativa è rimasta aperta per buona parte dell'estate, ma le distanze economiche non sono mai state colmate. La Juventus ha così virato su Vicario, mentre Martinez ha lasciato comunque Birmingham nel finale di mercato, trasferendosi al Chelsea
ALEXANDER SORLOTH (alla Juventus)
E sempre per l'attacco, uno dei profili valutati dalla Juventus era stato Alexander Sorloth. L'ok del giocatore era arrivato già nelle prime settimane ma l'Atletico Madrid non ha mai abbassato abbastanza la propria richiesta, fissata intorno ai 40 milioni. La pista è tornata d'attualità anche più avanti con un possibile intreccio legato a Nico Gonzalez, senza però arrivare a un'intesa. Nel finale la Juventus ha scelto un'altra soluzione, chiudendo per Nick Woltemade dal Newcastle in prestito secco
JOSHUA ZIRKZEE (alla Fiorentina)
Non c'erano, invece, soltanto la Juve e il Napoli su Joshua Zirkzee. Infatti, con Moise Kean che era destinato al Como, la Fiorentina aveva messo l'ex Bologna nel mirino come possibile sostituto. Il 27 agosto i viola hanno presentato al Manchester United una prima offerta ufficiale sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L'attaccante olandese aveva aperto al ritorno in Serie A ma da Manchester non è arrivato il via libera alla formula proposta. La Fiorentina ha così continuato a lavorare parallelamente su Beto poi acquistato a titolo definitivo dall'Everton per 18 milioni
MAURO ICARDI (alla Lazio)
Stiamo parlando di attaccanti? Allora, Impossibile non citare Mauro Icardi, svincolato dopo l'esperienza al Galatasaray. La Lazio aveva iniziato a lavorare sull'ex Inter nella prima metà di agosto: l'operazione presentava inizialmente difficoltà legate all'ingaggio e soprattutto alla volontà dell'argentino di valutare anche club impegnati in Champions. La Lazio ha comunque insistito e formulato una proposta, ma Icardi ha preferito prendere tempo. Il 31 agosto il suo agente Letterio Pino ha confermato a Sky Sport il "corteggiamento serrato" dei biancocelesti aggiungendo che la Lazio era un'opzione valutata seriamente. L'accordo non si è però concretizzato con l'argentino che ha rifiutato l'offerta
VIDEO. L'AGENTE DI ICARDI A SKY
GABRIEL JESUS (al Napoli)
Continuando a parlare di attaccanti... Gabriel Jesus è stato uno dei nomi valutati dal Napoli nella seconda parte del mercato. L'interesse ha trovato conferme a inizio agosto: il brasiliano piaceva ad Allegri ma un eventuale affondo era subordinato alle uscite nel reparto offensivo in particolare quelle di Lucca e Lukaku, poi andato al Fenerbahce. Il Napoli non è riuscito a creare in tempo le condizioni per accelerare e la pista è rimasta aperta fino agli ultimi giorni. Il 30 agosto è arrivata la svolta: il Barcellona ha trovato l'accordo con l'Arsenal per l'attaccante. Da sottolineare come il Napoli, senza aver completato le uscite, non fosse mai riuscito a entrare davvero nella fase decisiva
MARIO GILA (al Napoli)
Restando sul Napoli, Mario Gila era il primo nome indicato da Allegri per rinforzare la difesa. A giugno, gli azzurri avevano intensificato i contatti e Manna aveva incontrato l'agente per lavorare sull'intesa economica. La Lazio aveva aperto alla cessione e il Napoli aveva già costruito una bozza di accordo con il giocatore. A inizio luglio, però, si è inserito il Milan. I rossoneri hanno trovato rapidamente l'intesa con Gila anche grazie al colloquio con Amorim, e successivamente hanno raggiunto i 30 milioni richiesti dalla Lazio. Il difensore ha così scelto Milano e il Napoli è stato superato nella corsa
JESPER LINDSTROM (allo Schalke 04)
Sempre a Napoli, ma questa volta sul fronte delle uscite. Uno degli affari arrivati più avanti è stato quello che avrebbe dovuto portare Jesper Lindstrom allo Schalke 04. Il danese aveva già raggiunto la Germania e svolto le visite mediche, con il trasferimento che sembrava ormai vicino alla definizione. L'intesa finale tra le parti, però, non è arrivata e l'operazione è saltata. Lindstrom è così tornato sul mercato e il Napoli ha successivamente trovato un'altra soluzione: nel finale della sessione si è trasferito al Salisburgo in prestito con diritto di riscatto
ZION SUZUKI (al Psg-Juventus)
Il Paris Saint-Germain ha lavorato concretamente per Zion Suzuki durante quest'estate. Il 2 agosto i francesi avevano offerto al Parma circa 28 milioni più bonus, proposta respinta dagli emiliani. Il PSG ha quindi preparato un rilancio fino a 35 milioni complessivi e tra i club sono proseguiti i contatti, con fiducia sulla possibilità di trovare l'intesa con la possibilità di girarlo poi in prestito alla Juventus. A quel punto si è inserita l'Aston Villa, che il 16 agosto ha trovato l'accordo con il Parma proprio sulla base di 35 milioni bonus compresi e ha poi chiuso l'affare
MARCO PALESTRA (all'Inter)
E se parliamo di giocatori che hanno lasciato la Serie A per trasferirsi in Premier League, uno dei casi più significativi è quello di Marco Palestra. L'esterno era diventato uno dei principali obiettivi dell'Inter per raccogliere l'eredità di Dumfries: i nerazzurri avevano messo sul tavolo 40 milioni più 5 di bonus e incontrato anche il suo agente, con una proposta da 2,5 milioni a stagione. Il giocatore, almeno inizialmente, sembrava orientato a restare in Italia. Poi l'inserimento lampo del Chelsea ha cambiato tutto: offerta più alta all'Atalanta, ingaggio superiore e il contatto diretto con Xabi Alonso. Il sorpasso è stato definitivo, con Palestra acquistato dai Blues per 57 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita
VIDEO. PALESTRA A SKY: "AL CHELSEA MI PIACE TUTTO"
YOUSSOUF FOFANA (al Lione)
Concludiamo con quello che è stato l'ultimo affare sfumato in Italia: quello di Youssouf Fofana al Lione. Il Milan aveva raggiunto l'accordo con il club francese sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12, e il centrocampista aveva già firmato. Poco prima del gong, però, l'operazione è saltata: il Lione contava sulla cessione di Malick Fofana al Sunderland per avere le coperture necessarie, ma anche quella trattativa è saltata. Youssouf Fofana ha comunque trovato una nuova destinazione poco dopo, trasferendosi al Siviglia in prestito secco
Julian Alvarez, l'affare "sfumato" più incredibile all'estero
E' stato "il" nome al centro del mercato estero: Julian Alvarez. Il Real Madrid si era mosso concretamente presentando all'Atletico un'offerta da 150 milioni di euro, subito respinta. Parallelamente anche il Barcellona aveva lavorato sull'argentino, destinazione gradita al giocatore. L'Atletico, però, non ha mai aperto alla cessione: prima richiamando la clausola da 500 milioni, poi ribadendo pubblicamente di non voler accettare offerte neppure da 100, 150 o 200 milioni. Come è finita la storia? Alvarez è rimasto a Madrid dove nelle prime partite in casa è stato addirittura fischiato dai propri tifosi...