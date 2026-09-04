Restando sul Napoli, Mario Gila era il primo nome indicato da Allegri per rinforzare la difesa. A giugno, gli azzurri avevano intensificato i contatti e Manna aveva incontrato l'agente per lavorare sull'intesa economica. La Lazio aveva aperto alla cessione e il Napoli aveva già costruito una bozza di accordo con il giocatore. A inizio luglio, però, si è inserito il Milan. I rossoneri hanno trovato rapidamente l'intesa con Gila anche grazie al colloquio con Amorim, e successivamente hanno raggiunto i 30 milioni richiesti dalla Lazio. Il difensore ha così scelto Milano e il Napoli è stato superato nella corsa