La top 11 dell'estate 2002, parola alla difesa

Sesto appuntamento con la rubrica che ripercorre le estati più calde per il calciomercato italiano. Con il nostro viaggio arriviamo all'inizio del campionato 2002/03. Tra i grandi acquisti in Serie A tre elementi su quattro della difesa saranno futuri campioni del mondo, poi centrocampo e attacco con nomi pesanti, potenziali fenomeni e anche un Pallone d'Oro. Il modulo? Un 4-3-3 iper offensivo guidato da Spalletti in panchina

LE ALTRE PUNTATE: 1984 - 1988 - 1992 - 1997 - 1999