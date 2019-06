Grande protagonista del Mondiale Under 20 (in cui è andato a segno quattro volte), Andrea Pinamonti è uno dei calciatori più attesi anche in vista degli Europei Under 21, che si svolgeranno in Italia e San Marino. Tuttavia, l’attaccante scuola Inter è stato fermato da un problema fisico che l’ha costretto a lasciare temporaneamente il ritiro degli Azzurrini. “Andrea Pinamonti, dopo aver sostenuto questa mattina esami strumentali, ha lasciato temporaneamente il ritiro in attesa dei riscontri medici al fine di valutarne la reale idoneità” è quanto comunica la Federazione in merito alle sue condizioni. Dunque, i prossimi saranno giorni di attesa per capire se il giocatore potrà essere a disposizione del c.t. Gigi Di Biagio in vista dell’impegno con l’U21.

Le date degli Europei U21

L’inizio della competizione è previsto per il 16 giugno, con la finale che si disputerà il 30. L’Italia scenderà in campo il primo giorno, nella sfida serale contro la Spagna allo stadio Dall’Ara di Bologna. Gli altri impegni della fase a gironi sono quelli contro Polonia e Belgio, rispettivamente il 19 e il 22 giugno.