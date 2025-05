13^ tappa LIVE: il Giro arriva a Vicenza

La 13^ tappa del Giro, da Rovigo a Vicenza, è lunga 180 km per la maggior parte pianeggianti. Il finale movimentato però potrebbe riservare delle sorprese, magari qualche attacco da lontano, o più semplicemente creare selezione e impedire agli sprinter di prendere parte alla bagarre conclusiva. Due i GPM previsti, il primo all'inizio a Passo Roverello (km 31,5), e un secondo a San Giovanni in Monte (km 135), dopo il quale ci saranno altre salitelle insidiose, compresa quella sul traguardo di Vicenza da affrontare due volte. Bisognerà avere gambe e spunto, non è scontato un arrivo in massa. Potrebbe beneficiare della situazione Mads Pedersen, già specialista di queste situazioni come dimostrato in Albania e nella tappa con arrivo a Matera.