Giro LIVE, la 12^ tappa da Modena a Viadana

Appennini in Abruzzo, muri marchigiani, sterrato toscano, cronometro sotto la pioggia e Appennini in Emilia Romagna. Dopo tante emozioni e fatiche simili, anche i velocisti meritano la loro opportunità. Ce l'avranno nella frazione di 172 chilometri da Modena a Viadana. Una tappa con gli ultimi 70 km in discesa e completamente pianeggianti. Scenario ideale per riprendere eventuali fughe e far sfidare le ruote veloci all'arrivo. L'ultima volatona si è vista a Napoli, nella sesta frazione, caratterizzata dalla maxi-caduta su pioggia a 70 km dal traguardo e soprattutto da un arrivo caotico che ha premiato Kaden Groves. Nella prima parte del percorso due GPM di 3^ categoria a Baiso e Borsea, inframezzati da una serie di brevi e non duri saliscendi. Previsti traguardi volanti a Felina (km 59,5), a Sant'Ilario d'Enza (118.6 km) e il Km Red Bull a Brescello (km 139).