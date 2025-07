La città di arrivo della tappa di oggi è famosa per quanto avvenuto all'inizio della Seconda Guerra mondiale: nel 1940 fu organizzata lì l'"Operazione Dynamo", manovra di evacuazione dei soldati alleati attraverso il canale della Manica per scappare dall'assedio della Germania nazista. La città portuale di Dunkerque era una delle poche non ancora conquistate dai tedeschi e i giorni di battaglia permisero a molti soldati inglesi e francesi di scappare e salvarsi via mare. L'evento ha ispirato film stupendi degli ultimi anni come "L'ora più buia" del 2016 e "Dunkirk" del 2017