Tour de France, l'11^ tappa LIVE: Tolosa-Tolosa

Frazione che somiglia a molte di quelle corse finora. Percorso tendenzialmente poco impegnativo ma agitato nel finale, dove saranno collocati quattro GPM negli ultimi 45 km. Tutti di quarta categoria con pendenze che non arrivano al 7% e lunghezze massime attorno al chilometro e mezzo. L'ultimo sforzo però sarà notevole, con gli 800 metri al 12,4% della Cote de Pech David, unica vetta di terza categoria. Impossibile escludere attacchi, soprattutto se si pensa a cosa stava per combinare van der Poel domenica scorsa nella tappa completamente pianeggiante di Chateauroux. Gli ultimi 8 km sono in discesa e poi piatti fino al traguardo, con i velocisti che sperano di giocarsi ancora una chance prima della venuta delle montagne