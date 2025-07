Tour de France, ecco i Pirenei: la 12^ tappa LIVE

Si parte in bassa quota, dai 139 metri di altezza di Auch per arrivare ai 1520 dell'arrivo sull'Hautacam. Dislivello notevole che metterà tutti a dura prova. Anche perchè in mezzo ci saranno altre salite, a partire da quella di Cote de Labatmale, antipasto di quarta categoria di 1,3 km poco prima del traguardo intermedio di Benejacq. A poco meno di 60 km dall'arrivo inizierà lo show: prima il Col du Soulor (1^ categoria, 11,8 km con pendenza del 7,3%), poi il Col des Borderes (2^ categoria di 3,1 km, pendenza media del 7,7%), utili a fare selezione prima dell'ultimo sforzo sull'Hautacam (Hors Categorie, 13,5 km al 7,8%). Chi non è in forma sarà subito stanato, i bluff verranno svelati e la maglia gialla probabilmente cambierà. Difficile immaginare ancora Ben Healy leader della generale tra 24 ore. Pogacar si riprenderà lo scettro? O Vingegaard e la Visma inizieranno a martellare per incrinare le sue certezze? Ai 180,6 km di giovedì 17 luglio l'ardua sentenza.