Al Tour si sale sulle Alpi: la 18^ tappa LIVE

È il giorno della tappa più dura della 112^ Grande Boucle: 171,5 chilometri, 3 GPM di Hors Categorie e l'arrivo in salita sul Col de la Loze a Courchevel, 2.304 metri di altitudine. Le Alpi come al solito decreteranno il vincitore del Tour: Pogacar si limiterà a gestire il vantaggio di oltre 4 minuti su Vingegaard, o proverà a vincere un'altra tappa? Il danese riuscirà a metterlo in crisi per la prima volta? Per scoprirlo segui il nostro liveblog

