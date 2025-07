Tour de France, 20^ tappa LIVE: Nantua-Pontarlier

Ieri la 19^ tappa, con percorso accorciato a causa di un'epidemia di dermatite delle mucche (con conseguente necessità per gli allevatori di avere le strade libere) che ha costretto gli organizzatori a una modifica. Alla fine ha vinto Arensman, al secondo successo in questo Tour. Pogacar sempre in giallo. Qui il racconto della tappa di ieri