Vuelta di Spagna, la 7^ tappa in diretta

Vuelta, la 7^ tappa in diretta live
Seconda tappa pirenaica di questa Vuelta, con partenza da Andorra La Vella e arrivo a Cerler dopo 188 km. Una frazione molto dura, con 4 GPM e 4.211 metri di dislivello, che potrebbe rivoluzionare la classifica. Maglia rossa sulle spalle di Traen, Vingegaard 5° nella generale. Quattro italiani in top ten
L'ORDINE DI ARRIVO DELLA 6^ TAPPA
- 1) VINE Jay (UAE Team Emirates) 4h12'36"
- 2) TRAEN Torstein (Bahrain – Victorious) +54"
- 3) FORTUNATO Lorenzo (Astana) +1'10"
- 4) ARMIRAIL Bruno (Decathlon AG2R) +1'15"
- 5) CASTRILLO Pablo (Movistar) +1'52"
- 6) SHAW James (EF Education-EasyPost) +2'05"
- 7) VERVAEKE Louis (Soudal Quick-Step) +2'15"
- 8) DEBRUYNE Ramses (Alpecin-Deceuninck) +2'19"
- 9) RYAN Archie (EF Education-EasyPost) +2'42"
- 10) ALMEIDA João (UAE Team Emirates) 4'19"
Cosa è successo nella tappa di giovedì
Jay Vine si è aggiudicato la 6^ frazione grazie a un'azione solitaria nell'ultima salita della dura frazione pirenaica di Andorra. Traen strappa la Maglia rossa a Vingegaard, arrivato con oltre 4 minuti di ritardo insieme a Ciccone: il danese e l'azzurro scivolano momentaneamente al 5° e 7° posto, proiettati già - come detto- al tappone di venerdì. Crollo di Ayuso. Lorenzo Fortunato (terzo al traguardo di Pal) sale 3° nella generale.
Jay Vine vince la 6^ tappa, Traen in Maglia rossaVai al contenuto
Favoriti
Jonas Vingegaard, Giulio Ciccone e Joao Almeida hanno risparmiato le energie nella tappa di giovedì e ciò fa pensare che oggi vorranno essere protagonisti. Le speranze italiane sono affidate anche ad Antonio Tiberi e a Giulio Pellizzari, da ieri leader della classifica giovani.
Vuelta story
Nel 2007 l'ultimo arrivo a Cerler: vinse l'italiano Leonardo Piepoli.
L'altimetria della 7^ tappa
Il percorso
Tappa di 188 km. Partenza in discesa, poi subito il primo GPM di Port del Canto (24,7 km al 4,4%, 1^ cat.). Seguirà un tratto relativamente semplice, prima dei fuochi d'artificio nella seconda parte della tappa, con tre montagne da scalare: Creu de Perves e La Espina (entrambe di 2^ categoria); e infine l'ascesa al Cerler-Huesca La Magia (12,1 km al 5,8%, 1905 metri di altitudine).
Gli orari
Partenza alle 12 da Andorra La Vella e arrivo in salita a Cerler attorno alle 17.15.
Buongiorno! Siamo alla 7^ tappa di questa 80^ edizione della Vuelta, la seconda pirenaica consecutiva. Una frazione molto dura, con 4 Gran Premi della Montagna (di cui due di prima categoria), che potrebbe rivoluzionare la classifica generale.