Vuelta di Spagna, la 7^ tappa in diretta

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vuelta, la 7^ tappa in diretta live

live CICLISMO

Seconda tappa pirenaica di questa Vuelta, con partenza da Andorra La Vella e arrivo a Cerler dopo 188 km. Una frazione molto dura, con 4 GPM e 4.211 metri di dislivello, che potrebbe rivoluzionare la classifica. Maglia rossa sulle spalle di Traen, Vingegaard 5° nella generale. Quattro italiani in top ten

CLASSIFICHE - PERCORSO - PARTECIPANTI

LIVE

L'ORDINE DI ARRIVO DELLA 6^ TAPPA

  • 1) VINE Jay (UAE Team Emirates) 4h12'36"
  • 2) TRAEN Torstein (Bahrain – Victorious) +54"
  • 3) FORTUNATO Lorenzo (Astana) +1'10"
  • 4) ARMIRAIL Bruno (Decathlon AG2R) +1'15"
  • 5) CASTRILLO Pablo (Movistar) +1'52"
  • 6) SHAW James (EF Education-EasyPost) +2'05"
  • 7) VERVAEKE Louis (Soudal Quick-Step) +2'15"
  • 8) DEBRUYNE Ramses (Alpecin-Deceuninck) +2'19"
  • 9) RYAN Archie (EF Education-EasyPost) +2'42"
  • 10) ALMEIDA João (UAE Team Emirates) 4'19"

Cosa è successo nella tappa di giovedì

Jay Vine si è aggiudicato la 6^ frazione grazie a un'azione solitaria nell'ultima salita della dura frazione pirenaica di Andorra. Traen strappa la Maglia rossa a Vingegaard, arrivato con oltre 4 minuti di ritardo insieme a Ciccone: il danese e l'azzurro scivolano momentaneamente al 5° e 7° posto, proiettati già - come detto- al tappone di venerdì. Crollo di Ayuso. Lorenzo Fortunato (terzo al traguardo di Pal) sale 3° nella generale.

Jay Vine vince la 6^ tappa, Traen in Maglia rossa

Jay Vine vince la 6^ tappa, Traen in Maglia rossa

Vai al contenuto

Favoriti

Jonas Vingegaard, Giulio Ciccone e Joao Almeida hanno risparmiato le energie nella tappa di giovedì e ciò fa pensare che oggi vorranno essere protagonisti. Le speranze italiane sono affidate anche ad Antonio Tiberi e a Giulio Pellizzari, da ieri leader della classifica giovani.

Vuelta story

Nel 2007 l'ultimo arrivo a Cerler: vinse l'italiano Leonardo Piepoli.

L'altimetria della 7^ tappa

L'altimetria della 7^ tappa

Il percorso

Tappa di 188 km. Partenza in discesa, poi subito il primo GPM di Port del Canto (24,7 km al 4,4%, 1^ cat.). Seguirà un tratto relativamente semplice, prima dei fuochi d'artificio nella seconda parte della tappa, con tre montagne da scalare: Creu de Perves e La Espina (entrambe di 2^ categoria); e infine l'ascesa al Cerler-Huesca La Magia (12,1 km al 5,8%, 1905 metri di altitudine).

Gli orari

Partenza alle 12 da Andorra La Vella e arrivo in salita a Cerler attorno alle 17.15.

Buongiorno! Siamo alla 7^ tappa di questa 80^ edizione della Vuelta, la seconda pirenaica consecutiva. Una frazione molto dura, con 4 Gran Premi della Montagna (di cui due di prima categoria), che potrebbe rivoluzionare la classifica generale.

Tutto quello che c'è da sapere sulla Vuelta '25

Ciclismo: Altre Notizie

Froome operato dopo la caduta in allenamento

Ciclismo

Il corridore britannico è stato operato per le fratture riportate dopo la caduta in allenamento...

Vuelta di Spagna, la 7^ tappa in diretta

live CICLISMO

Seconda tappa pirenaica di questa Vuelta, con partenza da Andorra La Vella e arrivo a Cerler dopo...

Froome, caduta in allenamento: vertebre fratturate

francia

Il quattro volte vincitore del Tour de France è caduto durante un allenamento nei pressi...

Jay Vine vince la 6^ tappa, Traen in Maglia rossa

VUELTA

L'australiano vince la 6^ tappa grazie a un'azione solitaria nell'ultima salita della dura...

Vuelta, UAE vince cronosquadre. Vingegaard leader

5^ TAPPA

Nella cronometro a squadre successo della UAE-Team Emirates con 8" sul Team Visma e 9" sulla...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS