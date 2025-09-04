Vuelta, 12^ tappa LIVE: c'è la Collada de Brenes

Ieri, prima della partenza della tappa, c'era già stata una riunione in cui i rappresentanti dei corridori avevano espresso i loro timori per quanto potesse succedere in strada. Nella tappa di martedì 2 settembre dei manifestanti in strada avevano già causato la caduta di Simone Petilli, corridore italiano della Intermarchè-Wanty. Sui social il diretto interessato ha scritto: "Così la nostra sicurezza non è più garantita e ci sentiamo in pericolo. Siamo solo ciclisti che stanno facendo il loro lavoro e che vogliono solo correre"