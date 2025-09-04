Vuelta, 12^ tappa LIVE: c'è la Collada de Brenes

Dopo il caos della tappa di Bilbao, neutralizzata a 3 km dalla fine per manifestanti pro-Pal al traguardo e terminata senza un vincitore, si torna a pedalare con un po' di tensione. Due duri GPM attendono i corridori, il Puerto de Alisas e soprattutto la Collada de Brenes a poco più di 20 km dal traguardo
Ieri, prima della partenza della tappa, c'era già stata una riunione in cui i rappresentanti dei corridori avevano espresso i loro timori per quanto potesse succedere in strada. Nella tappa di martedì 2 settembre dei manifestanti in strada avevano già causato la caduta di Simone Petilli, corridore italiano della Intermarchè-Wanty. Sui social il diretto interessato ha scritto: "Così la nostra sicurezza non è più garantita e ci sentiamo in pericolo. Siamo solo ciclisti che stanno facendo il loro lavoro e che vogliono solo correre"
Le proteste contro la Israel Premier Tech
Al centro delle proteste dei pro-Pal c'è la partecipazione alla corsa spagnola della squadra israeliana, in cui milita anche l'italiano Marco Frigo. Già durante la cronosquadre della quinta frazione era stata ostacolata la prova della Israel da un'invasione in strada, risolta senza conseguenze per i corridori. Dopo la frazione, la squadra ha rilasciato un comunicato in cui ha ribadito la sua volontà di continuare a correre la Vuelta
Le proteste erano iniziate presto, già durante l'inizio della tappa nella stessa Bilbao. La passerella dei primi km era stata ritardata e fermata per la stessa ragione. La presenza di bandiere palestinesi è stata una costante per tutto il percorso, non solo nella città basca
Un'immagine che riassume le difficoltà di gestione dei manifestanti pro-Pal al traguardo di Bilbao e che hanno indotto la direzione della Vuelta alla neutralizzazione della tappa a 3 km dalla fine
La ricostruzione degli eventi
Le foto delle proteste a Bilbao durante la tappa, la decisione della Vuelta, la presa di posizione della Israel Premier Tech e anche gli altri episodi avvenuti nelle tappe precedenti
Proteste pro-Palestina alla Vuelta, tappa neutralizzata
Cosa è successo ieri
Innanzitutto è opportuno ricostruire quanto accaduto nella frazione di ieri con partenza e arrivo a Bilbao. Arrivo però saltato a causa della presenza sul traguardo di moltissimi manifestanti in favore della Palestina. La direzione della corsa, per evitare incidenti, ha fatto terminare la tappa 3 km prima del previsto, prendendo solo i tempi per la classifica generale e senza assegnare la vittoria. I big si stavano dando battaglia, con una bella sfida tra Vingegaard e Pidcock
Vuelta, proteste Pro-Pal: tappa 11 senza vincitore
Buongiorno a tutti con la 12^ tappa della Vuelta 2025. Si parte da Laredo e si arriva a Los Corriales de Buelna. Avviciniamoci insieme all'inizio della corsa previsto per le 12