Vuelta, 13^ tappa LIVE: si arriva sull'Angliru

La UAE ha invece voluto rinnovare il contratto di Filippo Baroncini fino al 2027, un bel gesto di vicinanza dopo la terribile caduta dell'azzurro durante l'ultimo Giro di Polonia ad agosto. Il corridore aveva rimediato gravi fratture, era stato in coma farmacologico e solo due giorni fa è stato dimesso dall'ospedale: "Sono vivo per miracolo, tornerò a correre più forte di prima", ha dichiarato