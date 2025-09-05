Vuelta, 13^ tappa LIVE: si arriva sull'Angliru

Esplora tutte le offerte Sky
Vuelta, la 13^ tappa in diretta live

live Ciclismo

Arriva una delle frazioni più dure e attese dell'80^ edizione della corsa spagnola con il traguardo in alta quota sull'Angliru. Vingegaard ha l'occasione di rafforzare il suo primato, per i rivali c'è invece l'opportunità di metterlo in crisi per la prima volta

CLASSIFICHE - PERCORSO - PARTECIPANTI E RITIRI

in evidenza

Vuelta 2025, tutto quello che c'è da sapere

LIVE

L'ottima Vuelta della UAE Emirates

La squadra emiratina ha conquistato cinque tappe, una cronosquadre e due a testa con Ayuso e Vine. Quest'ultimo indossa anche la maglia a pois di miglior scalatore. Inoltre c'è Joao Almeida in terza posizione. Potrà insidiare il favorito Vingegaard? Oggi arriverà un'indicazione importante

Il rinnovo di Baroncini

La UAE ha invece voluto rinnovare il contratto di Filippo Baroncini fino al 2027, un bel gesto di vicinanza dopo la terribile caduta dell'azzurro durante l'ultimo Giro di Polonia ad agosto. Il corridore aveva rimediato gravi fratture, era stato in coma farmacologico e solo due giorni fa è stato dimesso dall'ospedale: "Sono vivo per miracolo, tornerò a correre più forte di prima", ha dichiarato

La Vuelta "agitata" di Ayuso

Lo spagnolo ha già vinto due tappe, pur essendo uscito presto dai giochi per la classifica generale. A riscuotere attenzione soprattutto quello che è successo fuori dalle strade, ossia l'annuncio della UAE sulla risoluzione anticipata del contratto per fine stagione (l'accordo era fino al 2028) e la risposta senza filtri del corridore, che ha accusato la squadra di aver voluto danneggiare la sua immagine

Cosa è successo ieri

La 12^ frazione è stata vinta da Ayuso, entrato nella maxi-fuga di giornata, bravo a scattare sull'ultimo GPM e a imporsi in volata sul connazionale Romo

Vuelta, bis di Ayuso: battuto Romo in volata

Vuelta, bis di Ayuso: battuto Romo in volata

Vai al contenuto

Buongiorno a tutti. Tappa dura e lunga alla Vuelta, con l'arrivo in salita sull'Angliru. Avviciniamoci insieme all'inizio della corsa, previsto per le 11.50

