Vuelta, 13^ tappa LIVE: si arriva sull'Angliru

Arriva una delle frazioni più dure e attese dell'80^ edizione della corsa spagnola con il traguardo in alta quota sull'Angliru. Vingegaard ha l'occasione di rafforzare il suo primato, per i rivali c'è invece l'opportunità di metterlo in crisi per la prima volta
in evidenza
Vuelta 2025, tutto quello che c'è da sapere
L'ottima Vuelta della UAE Emirates
La squadra emiratina ha conquistato cinque tappe, una cronosquadre e due a testa con Ayuso e Vine. Quest'ultimo indossa anche la maglia a pois di miglior scalatore. Inoltre c'è Joao Almeida in terza posizione. Potrà insidiare il favorito Vingegaard? Oggi arriverà un'indicazione importante
Il rinnovo di Baroncini
La UAE ha invece voluto rinnovare il contratto di Filippo Baroncini fino al 2027, un bel gesto di vicinanza dopo la terribile caduta dell'azzurro durante l'ultimo Giro di Polonia ad agosto. Il corridore aveva rimediato gravi fratture, era stato in coma farmacologico e solo due giorni fa è stato dimesso dall'ospedale: "Sono vivo per miracolo, tornerò a correre più forte di prima", ha dichiarato
La Vuelta "agitata" di Ayuso
Lo spagnolo ha già vinto due tappe, pur essendo uscito presto dai giochi per la classifica generale. A riscuotere attenzione soprattutto quello che è successo fuori dalle strade, ossia l'annuncio della UAE sulla risoluzione anticipata del contratto per fine stagione (l'accordo era fino al 2028) e la risposta senza filtri del corridore, che ha accusato la squadra di aver voluto danneggiare la sua immagine
Cosa è successo ieri
La 12^ frazione è stata vinta da Ayuso, entrato nella maxi-fuga di giornata, bravo a scattare sull'ultimo GPM e a imporsi in volata sul connazionale Romo
Vuelta, bis di Ayuso: battuto Romo in volataVai al contenuto
Buongiorno a tutti. Tappa dura e lunga alla Vuelta, con l'arrivo in salita sull'Angliru. Avviciniamoci insieme all'inizio della corsa, previsto per le 11.50