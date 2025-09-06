Vuelta, ancora salite: la 14^ tappa LIVE

Dopo il successo di Almeida su Vingegaard in cima all'Angliru, altra frazione potenzialmente importante per la classifica generale. Nuovo arrivo in salita a La Farrapona, a oltre 1700 metri di altitudine e al termine di un'ascesa di 16,9 km al 5,9% di pendenza
Vuelta 2025, tutto quello che c'è da sapere
Il tentativo di Rickaert è serio
Il belga continua a guadagnare, nel frattempo in gruppo si muovono altri corridori
Il corridore in fuga è il belga Jonas Rickaert, vediamo se qualcuno si unirà a lui e quanto vantaggio può arrivare a guadagnare
Subito uno scatto di un corridore dell'Alpecin Deceuninck
La 14^ tappa è iniziata ufficialmente!
I corridori si lasciano alle spalle il km 0, vediamo se ci saranno subito tentativi di fuga
Il gruppo si sta avvicinando al km 0
Anche ad Aviles tante bandiere palestinesi per strada, il gruppo riesce a procedere senza doversi fermare
Il classico selfie di inizio tappa
Anche oggi lo scatta Vine, dietro di lui Vingegaard, Pedersen e un distratto Pellizzari
Bel colpo d'occhio della carovana che pedala per le vie del centro storico di Aviles
Oggi è molto lunga la passerella di inizio tappa, oltre 10 km
Via alla passerella
Si parte da Aviles, tra poco il km 0 con l'effettivo start
A breve si parte, i corridori sono già posizionati: ultime cerimonie in corso
Gli orari della tappa
Alle 13.30 il via con la passerella molto lunga ad Aviles, alle 13.50 è previsto il Km 0 e l'arrivo è calcolato tra le 17.13 e le 17.36
Il dominio della UAE Emirates
Sei tappe vinte (cronosquadre, due con Ayuso, due con Vine e quella di ieri con Almeida), la maglia a pois di miglior scalatore dello stesso Vine, il secondo posto provvisorio di Almeida nella generale. Anche senza Pogacar, e nonostante la grana-Ayuso, la squadra emiratina sta mostrando la sua forza anche in questa Vuelta
L'albo d'oro della Vuelta
A proposito di campioni presenti e passati, ecco tutti i vincitori della corsa dalla 1^ alla 79^ edizione
Il duello Vingegaard-Almeida
Se il terzo posto sembra il massimo obiettivo possibile per gli italiani è per l'ottima forma mostrata fin qui dal grande favorito Jonas Vingegaard, ma anche da Joao Almeida, ieri autore di un'azione da incorniciare sull'Angliru. Il portoghese sta dimostrando la sua consistenza da leader anche nelle corse lunghe tre settimane
L'impresa di Fabio Aru 10 anni fa
Nel 2015 l'ultimo vincitore italiano della corsa spagnola, il sardo Fabio Aru. In quest'edizione ci sono Giulio Pellizzari e Giulio Ciccone in top 10 che possono provare ad ambire all'ultimo gradino del podio, al momento occupato da Thomas Pidcock
La meraviglia del pubblico sull'Angliru, ieri numerosissimo nello spingere i corridori verso la Vuelta. Oggi ci si aspetta uno spettacolo altrettanto meraviglioso a La Farrapona
Le proteste pro Palestina
Anche la tappa di ieri, proprio all'inizio della salita dell'Angliru, ha vissuto un leggero momento di tensione con l'invasione in strada di 3/4 manifestanti pro-Pal che hanno bloccato per pochi secondi l'ascesa dei fuggitivi. Tutto è poi rientrato nella norma velocemente, a differenza di quanto accaduto nella frazione di Bilbao dello scorso mercoledì
I partecipanti e i corridori ritirati
Ieri è stata anche una giornata di ritiri importanti, tra cui Ben O'Connor della Jayco AlUla, secondo lo scorso anno dietro Roglic, e Pablo Castrillo, spagnolo della Movistar finora molto attivo nelle fughe di inizio tappa. Ecco i corridori ancora in corsa nella Vuelta 2025
L'altimetria della 14^ tappa
Come ieri, la corsa entrerà nel vivo nella seconda parte: prima a Puerto de San Llaurienzu (GPM 1^ categoria, 10,1 km di lunghezza all’8,5% di pendenza media) e La Farrapona - Lagos de Somedo (16,9 km al 5,9%)
La tappa 14
Ecco come si sviluppa nel territorio spagnolo la frazione odierna, caratterizzata ancora da dure salite nella parte finale
Il percorso della Vuelta
Si entra quasi nell'ultima settimana di corsa: attese altre tappe dure, una crono potenzialmente decisiva e la consueta passerella a Madrid. Ecco cosa attende i corridori oggi e nei prossimi giorni
Le classifiche della Vuelta
Almeida ha vinto la tappa, ma Vingegaard non ha mostrato segni di cedimento ed è ancora leader della generale in maglia rossa. La competizione però è aperta
Cosa è successo ieri
Bellissimo duello tra Almeida e Vingegaard sull'Angliru, vinto in volata dal portoghese della UAE Emirates