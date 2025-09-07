Vuelta, arrivo a Monforte de Lemos: 15^ tappa LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Vuelta, la 15^ tappa in diretta live

live Ciclismo

Torna a respirare il gruppo dopo le fatiche sull'Angliru e sulla Farrapona. Oggi vette complicate nei primi chilometri, ma la seconda parte del percorso non presenta asperità. Potrebbe essere una frazione adeguata agli attaccanti

CLASSIFICHE - PERCORSO - PARTECIPANTI E RITIRI

Vuelta 2025, tutto quello che c'è da sapere

Ci prova subito Otruba

Jakub Otruba ci prova all'inizio della 15^ tappa. Il ceco ha già un vantaggio di 1'40" sul neozelandese Gijs Leemreize

Via ufficiale della 15^ frazione

Tappa potenzialmente adatta a fughe da lontano

Oggi frazione per possibili fughe da lontano. Possibili protagonisti anche i nostri Ganna e Tiberi

Le immagini dei corridori al via della 15^ tappa

A breve la partenza della 15^ tappa

Gli orari della tappa

L'avvio neutralizzato della tappa ci sarà alle 13.05, l'arrivo è invece atteso per le 17.17

La lotta Almeida-Vingegaard

Oggi forse non cambierà nulla in termini di classifica generale, ma le ultime due tappe hanno confermato che il successo della Vuelta numero 80 sarà affare tra Vingeggard e Almeida

La grande Vuelta di Giulio Pellizzari

Maglia bianca di miglior giovane, sesto nella generale e due ottime prove sia sull'Angliru che sulla Farrapona, dove ha aiutato tantissimo il suo capitano Hindley, in lotta per il podio con Tim Pidcock

Il dominio della UAE Emirates

Sette tappe vinte, la maglia a pois di Vine e il secondo posto di Almeida nella generale: che Vuelta finora per la squadra emiratina

La Lidl-Trek domina le classifiche a punti

Al Giro d'Italia ha vinto Mads Pedersen, che si sta confermando anche in Spagna. Al Tour de France invece si è imposto Jonathan Milan

Il riassunto della 14^ tappa

La 15^ tappa della Vuelta 2024 fu vinta da Pablo Castrillo e Ben O'Connor era il leader in maglia rossa. Entrambi si sono ritirati nel corso della 13^ frazione. Ecco chi è ancora in corsa e chi ha dovuto alzare bandiera bianca

Vuelta 2025: i partecipanti e i favoriti

Domani l'ultimo riposo

Ultima fatica prima del giorno di riposo previsto per lunedì 8 settembre. Da martedì un'ultima settimana che promette scintille sia per la vittoria che per la lotta al podio

Il percorso della Vuelta 2025: si parte in Italia

L'altimetria della 15^ tappa

Difficoltà concentrate all'inizio con il Puerto a Garganta e Alto de Barbeitos. Nella seconda parte il percorso diventa più agevole. Possibile che, come ieri, trovi gloria un fuggitivo della prima ora

Tappa 15

La top 5 della classifica giovani (maglia bianca)

  1. Giulio Pellizzari 53h 24' 10''
  2. Mattew Riccitello +32"
  3. Junior Lecerf +14'36"
  4. Abel Balderstone Roumens +15'05''
  5. Jaume Guardeno Roma + 17'54''

La top 5 della classifica scalatori (maglia a pois)

  1. Jay Vine - 46 punti
  2. Jonas Vingegaard - 39 punti
  3. Joao Almeida - 29 punti
  4. Juan Ayuso - 26 punti
  5. Marc Soler - 26 punti

La top 5 della classifica a punti (maglia verde)

  1. Mads Pedersen - 192 punti
  2. Jonas Vingegaard - 139 punti
  3. Ethan Vernon - 111 punti
  4. Jasper Philipsen - 105 punti
  5. Giulio Ciccone - 105 punti

La top 10 della classifica generale (maglia rossa)

  • 1) VINGEGAARD Jonas - 53h 19' 49''
  • 2) ALMEIDA João +48''
  • 3) PIDCOCK Thomas +2'38''
  • 4) HINDLEY Jai +3'10''
  • 5) GALL Felix +3'30''
  • 6) PELLIZZARI Giulio +4'21''
  • 7) RICCITELLO Matthew +4'53''
  • 8) KUSS Sepp +5'46''
  • 9) TRAEN Torstein +6'33''
  • 10) JORGENSON Matteo +8'52''

Le classifiche

Vingegaard ancora in rosso, uno splendido Pellizzari difende la maglia bianca di miglior giovane

Le classifiche della Vuelta 2025

Come è andata la 14^ tappa

Strepitosa vittoria di Soler, in fuga dall'inizio e imprendibile sull'ultima salita. Vingegaard ha sottratto due secondi ad Almeida grazie alla volata per il secondo posto

Soler vince a La Farrapona, Vingegaard in rosso

