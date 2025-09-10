La Vuelta sale sul Morredero: 17^ tappa LIVE

Prosegue la Vuelta tra le tensioni per le manifestazioni pro Palestina lungo il percorso. Oggi arrivo in salita all'Alto de El Morredero, a 1.750 metri di altitudine. La vetta torna in gara a 19 anni dall'ultima volta, nel 2006 trionfò Valverde. Entra nel vivo la sfida Vingegaard-Almeida per la vittoria finale
Vuelta 2025, tutto quello che c'è da sapere
L'immancabile selfie del giorno
Come ormai da tradizione, il selfie che certifica che ormai è tutto pronto per iniziare questa 17^ tappa.
Si parte!
Via alla 17^ frazione con l'iniziale passerella neutralizzata.
Gli orari della tappa
Inizio con la classica passerella neutralizzata alle 13.30, il km 0 arriverà alle 13.41 e l'arrivo è previsto tra le 17 e le 17.21
La top 5 della classifica dei giovani (maglia bianca)
- Giulio Pellizzari 61h 20' 56''
- Mattew Riccitello +32"
- Junior Lecerf +3'43"
- Abel Balderstone Roumens +15'59''
- Jaume Guardeno Roma + 18'48''
La top 5 della classifica degli scalatori (maglia a pois)
- Jay Vine - 61 punti
- Jonas Vingegaard - 39 punti
- Louis Vervaeke - 32 punti
- Joao Almeida - 29 punti
- Marc Soler. 28 punti
La top 5 della classifica a punti (maglia verde)
- Mads Pedersen - 237 punti
- Jonas Vingegaard - 140 punti
- Giulio Ciccone 115 punti
- Ethan Vernon - 111 punti
- Jasper Philipsen - 105 punti
Il percorso della Vuelta
Ecco da cosa sono attesi i corridori nelle prossime tappe. Dopo El Morredero ci saranno solo quattro frazioni, compresa la passerella finale di Madrid
Il percorso della Vuelta 2025: si parte in Italia
La sfida tra Vingegaard e Almeida
Il danese, maglia rossa e grande favorito per la vittoria finale, ha solo 48 secondi di vantaggio sul portoghese, che ha dimostrato di avere un ottimo passo anche sulle salite più dure. Oggi ci si aspetta che Vingegaard possa attaccare per aumentare il suo distacco e cautelarsi in vista della cronometro di giovedì. Almeida nelle prove contro il tempo ha un curriculum migliore del suo
La top 10 della classifica generale (maglia rossa)
- 1) VINGEGAARD Jonas - 61h 16' 35''
- 2) ALMEIDA João +48''
- 3) PIDCOCK Thomas +2'38''
- 4) HINDLEY Jai +3'10''
- 5) PELLIZZARI Giulio +4'21''
- 6) GALL Felix +4'24''
- 7) RICCITELLO Matthew +4'53''
- 8) KUSS Sepp +5'46''
- 9) TRAEN Torstein +6'33''
- 10) LECERF Junior +8'04''
Le classifiche della Vuelta
Per la generale l'unico cambiamento portato dalla tappa di ieri è stato l'avanzamento di Giulio Pellizzari in quinta posizione. L'italiano conserva anche la maglia bianca di miglior giovane
Le classifiche della Vuelta 2025
L'albo d'oro della Vuelta
A proposito di vecchi campioni e vincitori, ecco tutti i trionfatori della corsa spagnola nelle precedenti 79 edizioni
L'albo d'oro della Vuelta
Un grande ritorno
L'Alto de El Morredero non era incluso nel percorso della Vuelta da 19 anni. L'ultima volta, nel 2006, incoronò Alejandro Valverde come vincitore di tappa. La corsa invece fu conquistata da Alexandre Vinokurov (in gara quest'anno per l'Astana c'è il figlio, Nicolas)
Cosa prevede la tappa di oggi
Frazione ondulata ma senza grossi ostacoli per buona parte del percorso (a eccezione del GPM di Paso de las Traviesas). Il bello arriva nel finale, con la scalata all'Alto de El Morredero (1750 metri di altitudine,8,8 km di lunghezza al 9,7% di pendenza media)
Tutti i ritirati
Oltre a Romo, ieri hanno alzato bandiera bianca anche l'italiano Gianmarco Garofoli della Soudal Quick-Step e Victor Campenaerts, prezioso gregario di Jonas Vingegaard per la Visma | Lease a Bike
Vuelta 2025: i partecipanti e i favoriti
Il ritiro di Romo
Oltre alle due tappe accorciate, ci sono stati altri e numerosi episodi di protesta in favore della Palestina in quasi tutte le frazioni della corsa. Domenica, per esempio, è stata causata una caduta da un manifestante che stava tentando di entrare in strada. Pur senza colpire nessuno, lo spavento tra i corridori ha provocato una reazione a catena in cui a farne le spese è stato soprattutto il corridore spagnolo Javier Romo, ritiratosi ieri proprio per i postumi della caduta nella 15^ tappa
La presa di posizione della Israel Premier Tech
Così, dopo la tappa di Bilbao, si era espressa la squadra israeliana, ribadendo la sua volontà di continuare la partecipazione alla Vuelta
Cosa era accaduto a Bilbao
Nel corso dell'11^ tappa, la numerosa manifestazione sul traguardo di Bilbao aveva indotto gli organizzatori a chiudere la tappa 3 km in anticipo, in quel caso addirittura senza decretare un vincitore. Nel mirino dei manifestanti pro Pal la presenza nella Vuelta della squadra Israel Premier Tech
Proteste pro-Palestina alla Vuelta, tappa neutralizzata
Le manifestazioni pro Pal
La situazione delle proteste sull'ultima salita che ieri ha indotto la direzione della corsa, così come accaduto nella frazione 11 a Bilbao, ad anticipare il traguardo
Cosa è successo ieri
Vittoria di Egan Bernal, condizionata però dalla decisione in corsa di anticipare il traguardo di 8 km rispetto a quello previsto per la presenza lungo il percorso di manifestanti pro Palestina
Vuelta, vince Bernal: arrivo anticipato di 8 km
Buongiorno a tutti con la 17^ tappa della Vuelta. Avviciniamoci alla tappa, con l'inizio neutralizzato previsto per le 13.30