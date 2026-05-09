Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Giro d'Italia, la 2^ tappa in diretta live

live Ciclismo

Dopo il successo di Magnier in volata nella tappa inaugurale, la corsa rosa prosegue in Bulgaria da Burgas a Veliko Tarnovo. Frazione più lunga e impegnativa, 221 km con qualche salita più insidiosa, soprattutto nella seconda metà del percorso, che strizza l'occhio agli attaccanti

LE CLASSIFICHE - IL PERCORSO COMPLETO - I PARTECIPANTI

in evidenza

Giro d'Italia 2026, tutto quello che devi sapere

LIVE

La classifica degli scalatori: maglia azzurra

  1. Diego Pablo Sevilla - 6 punti
  2. Manuele Tarozzi - 4 punti
  3. Ayco Bastiaens - 1 punto
  4. Hartthijs de Vries - 1 punto

La classifica a punti: maglia ciclamino

  1. Paul Magnier - 50 punti
  2. Tobias Lund Andersen - 35 punti
  3. Ethan Vernon - 25 punti
  4. Jonathan Milan - 23 punti
  5. Madis Mihkels - 14 punti

La classifica generale: la maglia rosa

  1. Paul Magnier - 3:20:58
  2. Tobias Lund Andersen +4''
  3. Manuele Tarozzi* - S.T.
  4. Ethan Vernon +6''
  5. Diego Pablo Sevilla* - S.T.
  6. Antonio Morgado* +8''
  7. Jonathan Milan +10''
  8. Madis Mihkels - S.T.
  9. Giovanni Lonardi - S.T.
  10. Pascal Ackermann - S.T.

*Tarozzi, Sevilla e Morgado si sono inseriti nella top 10 provvisoria grazie ai secondi di abbuono presi al Km Red Bull

L'ordine d'arrivo della 1^tappa

  1. Paul Magnier in 3:20.58
  2. Tobias Lund Andersen - S.T.
  3. Ethan Vernon - S.T.
  4. Jonathan Milan - S.T.
  5. Madis Mikhels - S.T.
  6. Giovanni Lonardi - S.T.
  7. Pascal Ackermann - S.T.
  8. Tord Gudmestad - S.T.
  9. Maximilian Walscheid - S.T.
  10. Dries van Gestel - S.T.

Le classifiche del Giro d'Italia

Dall'ordine d'arrivo della prima tappa a tutte le graduatorie esistenti, quasi tutte dominate da Paul Magnier

Le prime classifiche del Giro d'Italia 2026

Le prime classifiche del Giro d'Italia 2026

Vai al contenuto

Il Km Red Bull

Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo

Gli orari della tappa

  • Partenza neutralizzata: ore 10.50
  • Partenza dal km 0: 11.05
  • Red Bull km: tra le 15.36 e le 16.03
  • Arrivo: tra le 15.59 e le 16.29

Le caratteristiche della 2^ tappa

220 km condurranno a Veliko Tarnovo. In mezzo qualche salita più insidiosa, non solo accennate come nella prima frazione. Per l'esattezza si dovranno affrontare tre Gran Premi della Montagna di terza categoria collocati nella seconda metà del percorso: Byala Pass (7,7 km al 4,6% con picchi del 10%), Vratnik Pass (9,1 km al 4,4% con picchi dell'11%) e il Passo del Monastero di Lyaskovets (3,9 km al 6,8% con punte al 14%), quest'ultimo a poco più di 10 km dal traguardo. Un'ultima ascesa congeniale per eventuali attacchi ed evitare una nuova volata di gruppo. Per Magnier potrebbe essere difficile confermare la maglia rosa

L'altimetria della 2^ tappa

Tappa

Buongiorno a tutti. Seconda tappa del Giro d'Italia, in corso sempre in Bulgaria. Si va da Burgas, sede d'arrivo della prima frazione, a Veliko Tarnovo. Avviciniamoci allo start previsto per le 11.50

Ciclismo: Altre Notizie

Giro d'Italia, la presentazione della 2^ tappa

Ciclismo

Archiviata la prima tappa con arrivo in volata sul Mar Nero, la corsa prosegue nell'entroterra...

Giro d'Italia, per Magnier 1^ tappa e maglia rosa

Ciclismo

Paul Magnier, corridore francese della Soudal Quick-Step, domina lo sprint della prima tappa del...

Giro d'Italia, la presentazione della 1^ tappa

Ciclismo

Oggi è il giorno della partenza della 109^ edizione del Giro d'Italia. Start dalla Bulgaria, sul...

Pogacar: "I record non sono la mia ossessione"

Ciclismo

Reduce dal dominio al Giro di Romandia, con quattro successi di tappa su sei e la conquista della...

Seixas sfida Pogacar: sarà al Tour de France

L'ANNUNCIO

Paul Seixas parteciperà al Tour de France 2026 a soli 19 anni. Il talento francese della...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS