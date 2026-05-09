Dopo il successo di Magnier in volata nella tappa inaugurale, la corsa rosa prosegue in Bulgaria da Burgas a Veliko Tarnovo. Frazione più lunga e impegnativa, 221 km con qualche salita più insidiosa, soprattutto nella seconda metà del percorso, che strizza l'occhio agli attaccanti
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Giro d'Italia 2026, tutto quello che devi sapere
La classifica degli scalatori: maglia azzurra
- Diego Pablo Sevilla - 6 punti
- Manuele Tarozzi - 4 punti
- Ayco Bastiaens - 1 punto
- Hartthijs de Vries - 1 punto
La classifica a punti: maglia ciclamino
- Paul Magnier - 50 punti
- Tobias Lund Andersen - 35 punti
- Ethan Vernon - 25 punti
- Jonathan Milan - 23 punti
- Madis Mihkels - 14 punti
La classifica generale: la maglia rosa
- Paul Magnier - 3:20:58
- Tobias Lund Andersen +4''
- Manuele Tarozzi* - S.T.
- Ethan Vernon +6''
- Diego Pablo Sevilla* - S.T.
- Antonio Morgado* +8''
- Jonathan Milan +10''
- Madis Mihkels - S.T.
- Giovanni Lonardi - S.T.
- Pascal Ackermann - S.T.
*Tarozzi, Sevilla e Morgado si sono inseriti nella top 10 provvisoria grazie ai secondi di abbuono presi al Km Red Bull
L'ordine d'arrivo della 1^tappa
- Paul Magnier in 3:20.58
- Tobias Lund Andersen - S.T.
- Ethan Vernon - S.T.
- Jonathan Milan - S.T.
- Madis Mikhels - S.T.
- Giovanni Lonardi - S.T.
- Pascal Ackermann - S.T.
- Tord Gudmestad - S.T.
- Maximilian Walscheid - S.T.
- Dries van Gestel - S.T.
Le classifiche del Giro d'Italia
Dall'ordine d'arrivo della prima tappa a tutte le graduatorie esistenti, quasi tutte dominate da Paul Magnier
Le prime classifiche del Giro d'Italia 2026Vai al contenuto
Il Km Red Bull
Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo
Gli orari della tappa
- Partenza neutralizzata: ore 10.50
- Partenza dal km 0: 11.05
- Red Bull km: tra le 15.36 e le 16.03
- Arrivo: tra le 15.59 e le 16.29
Le caratteristiche della 2^ tappa
220 km condurranno a Veliko Tarnovo. In mezzo qualche salita più insidiosa, non solo accennate come nella prima frazione. Per l'esattezza si dovranno affrontare tre Gran Premi della Montagna di terza categoria collocati nella seconda metà del percorso: Byala Pass (7,7 km al 4,6% con picchi del 10%), Vratnik Pass (9,1 km al 4,4% con picchi dell'11%) e il Passo del Monastero di Lyaskovets (3,9 km al 6,8% con punte al 14%), quest'ultimo a poco più di 10 km dal traguardo. Un'ultima ascesa congeniale per eventuali attacchi ed evitare una nuova volata di gruppo. Per Magnier potrebbe essere difficile confermare la maglia rosa
L'altimetria della 2^ tappa
Buongiorno a tutti. Seconda tappa del Giro d'Italia, in corso sempre in Bulgaria. Si va da Burgas, sede d'arrivo della prima frazione, a Veliko Tarnovo. Avviciniamoci allo start previsto per le 11.50