Affrontato per la prima volta nel 1970, il Col du Noyer fu teatro di un'impresa leggendaria l'anno successivo. Ai piedi della salita, a 60 chilometri dal traguardo di Orcières-Merlette, Luis Ocaña staccò Lucien Van Impe, Joaquim Agostinho e Joop Zoetemelk, mentre Eddy Merckx accusava già un ritardo di un paio di minuti. Lo spagnolo volò verso la vittoria scavando distacchi enormi: 5’52’’ su Van Impe, secondo di giornata, e 8’42’’ sul 'Cannibale', che riuscì a rimontare fino al terzo posto. Ocaña sembrava destinato a detronizzare Merckx, vincitore delle edizioni 1969 e 1970, ma fu costretto al ritiro quattro giorni dopo a causa di una caduta nella discesa del Col de Menté.