Alla Grande Boucle è il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez. Tappa corta, nemmeno 128 km, ma quattro GPM che potrebbero ribaltare la classifica generale, compreso il più atteso che porterà al traguardo. Chi iscriverà il suo nome nella storia di una montagna leggendaria? Pogacar per mettere le mani sul suo quinto Tour? Seixas per entrare definitivamente nel cuore dei francesi? Seguite il liveblog per scoprirlo
in evidenza
Tour 2026, tutto quello che c'è da sapere
- Il ritiro di Vingegaard
- Il percorso di oggi
- Cosa è successo nella 18^ tappa
- Pogacar: "Triste senza Vingegaard. E i controlli... "
- Le classifiche
- Tutte le tappe del Tour 2026
- I partecipanti e i ritirati
- L'albo d'oro
- I corridori con più tappe vinte al Tour
- Pogacar: "Io alla Vuelta? Ci sono grandi possibilità"
- Come funziona il coprimaterasso refrigerante della UAE
Attenzione: caduta per Planckaert e Haller
Incidente ad alta velocità, ma per fortuna si sono rialzati entrambi!
Gregari al lavoro
- Davanti, Visma-Lease a Bike (Armirail), EF Education-EasyPost (Healy, Baudin) e Lidl-Trek (Gee-West) collaborano per mantenere il vantaggio della fuga
- Nel gruppo Maglia gialla, UAE Emirates XRG (Politt) e Red Bull-Bora-Hansgrohe (Van Dijke) controllano il gap: 3'25''
80 km al traguardo: la situazione
- 42 corridori al comando
- Gruppo Maglia gialla a 3'20"
- Gr. Wellens a 3'50"
- Gr. Affini a 9'30"
Media di 36.3 km/h dopo la prima ora di corsa
Pogacar lascerà la Maglia a Paret-Peintre? Mmh..
Prima del Col Bayard, Pogacar è stato al comando della classifica dei Gran Premi della Montagna per 13 tappe, ovvero dalla sua vittoria a Gavarnie-Gèdre, dopo aver superato il Col du Tourmalet. La stella slovena conquisterà un'altra maglia a pois sugli Champs-Élysées, come già accaduto nel 2020, 2021 e 2025?
I numeri della Classifica scalatori
- Da quando è stata introdotta la Maglia a pois, nel 1975, il vincitore della classifica dei GPM ha conquistato il primato negli ultimi tre giorni di gara in sei occasioni. Il primo a riuscirci fu Giancarlo Bellini nel 1976, superando Lucien Van Impe alla ventunesima tappa (la penultima)
- In seguito, l'evento si è ripetuto cinque volte tra il 2011 e il 2024
- Nel 2020, Pogacar strappò la maglia a pois a Carapaz durante la ventesima tappa, ma l'ecuadoriano si è preso la rivincita alla diciannovesima del Tour 2024
- Quest'anno, tutto dovrebbe decidersi nella ventesima tappa, con ben 70 punti per la classifica della montagna in palio nel tratto tra Le Bourg d'Oisans e l'Alpe d'Huez
90 km all'arrivo
Che bagarre per la Maglia a pois
Valentin Paret-Peintre non ha mai abbandonato l'obiettivo prefissato prima del Tour de France e, dopo le prime ascese del Col Bayard e del Col du Noyer, ha raggiunto quota 84 punti, contro i 70 di Pogacar. Ma anche Richard Carapaz non mollerà la presa, con i suoi 74 punti. Che spettacolo!
Ora sarà tutto un lunghissimo saliscendi fino al traguardo volante di Le Périer
100 KM AL TRAGUARDO: LA SITUAZIONE
- 42 corridori al comando
- Gruppo Maglia gialla a 3'40"
- Gr. Wellens-Van der Poel a 4'10"
- Gr. Affini a 8'
Il gruppo Pogacar scollina con 4 minuti di ritardo dai leader della corsa
L'ordine d'arrivo del GPM
- 1. V. Paret-Peintre, 10 punti
- 2. Carapaz, 8 pts
- 3. Arensman, 6 pts
- 4. Simmons, 4 pts
- 5. Kuss, 2 pts
- 6. Riccitello, 1 pt
Ancora Paret-Peintre davanti a tutti!
Il ciclista francese ha avuto nuovamente la meglio su Carapaz, come nel primo GPM.
Manca 1 km alla vetta del Col du Noyer
Aumenta il ritardo di Pogacar e degli altri big: quasi 3 minuti dai 42 battistrada
Lidl-Trek alla guida della fuga
Derek Gee-West detta il ritmo, quando mancano tre chilometri alla vetta. Mads Pedersen è in seconda posizione.
Il gruppo Wellens-Van der Poel insegue a oltre 3'
Sale intanto il vantaggio dei fuggitivi: 2 minuti sulla Maglia gialla
L'incredibile storia di Luis Ocaña
Affrontato per la prima volta nel 1970, il Col du Noyer fu teatro di un'impresa leggendaria l'anno successivo. Ai piedi della salita, a 60 chilometri dal traguardo di Orcières-Merlette, Luis Ocaña staccò Lucien Van Impe, Joaquim Agostinho e Joop Zoetemelk, mentre Eddy Merckx accusava già un ritardo di un paio di minuti. Lo spagnolo volò verso la vittoria scavando distacchi enormi: 5’52’’ su Van Impe, secondo di giornata, e 8’42’’ sul 'Cannibale', che riuscì a rimontare fino al terzo posto. Ocaña sembrava destinato a detronizzare Merckx, vincitore delle edizioni 1969 e 1970, ma fu costretto al ritiro quattro giorni dopo a causa di una caduta nella discesa del Col de Menté.
La carica dei 42 in testa: chi sono
- UAE Emirates RXG: Yates
- Visma-Lease a Bike: Armirail, Jorgensen, Kuss, Piganzoli
- Red Bull-Bora-Hansgrohe: Cattaneo
- Lidl-Trek: Gee-West, Pedersen, Simmons, Vacek
- EF Education-EasyPost: Carapaz, Baudin, Healy, Quinn
- Decathlon CMA CGM: Benoot, Riccitello
- XDS Astana: Tejada
- Bahrain Victorious: Martinez, Tiberi
- Netcompany Ineos: Arensman, Foss, Tarling
- Soudal Quick-Step: V. Paret-Peintre
- Jayco AlUla: O’Connor, Engelhardt, Matthews
- Uno-X Mobility: T. Johannessen, A. Johannessen
- NSN: Bennet
- Movistar: Castrillo, Garcia Pierna, Romo, Rubio
- Cofidis: Izagirre
- Pinarello Q36.5: Howson
- Groupama-FDJ: Braz Afonso, Martin-Guyonnet, Pacher
- Tudor: Hirschi, Storer, Voisard
- Caja Rural-Seguros RGA: Berwick
Cominciata l'ascesa al Col du Noyer!
GPM di 1^ cat., 7,2 km al 8,5%.
8 corridori in top-20 al comando
Sono: Lenny Martinez, Richard Carapaz, Yannis Voisard, Davide Piganzoli, Tobias Johannessen, Sepp Kuss, Adam Yates e Tiesj Benoot.
115 km all'arrivo: la situazione
- 43 corridori al comando (tra cui gli italiani Piganzoli, Tiberi e Cattaneo)
- Gruppo Maglia gialla a 1'10"
- Gr. Van der Poel a 1'20"
Adesso una breve discesa e poi di nuovo su, verso il Col du Noyer!
L'ordine d'arrivo sul Col Bayard
- 1. V. Paret-Peintre, 5 punti
- 2. Carapaz
- 3 pts
- 3. A. Johannessen, 2 pts
- 4. Foss, 1 pt
Paret-Peintre primo sulla vetta del GPM: è Maglia a pois virtuale!
Lo scalatore francese ora ha 74 punti nella classifica degli scalatori. È il leader solitario, con un vantaggio di 4 punti su Pogacar.
Gruppo spezzato in due: 43 corridori davanti, Maglia gialla a 30"
Col Bayard story
- Nel 1905, fu il primo valico alpino inserito nel percorso del Tour, durante la quarta tappa (Grenoble > Toulon, 348 km); Julien Maitron transitò per primo in vetta
- Il Col Bayard è stato incluso in tutte le edizioni tra il 1905 e il 1921 ed è stato affrontato regolarmente anche in seguito. Quella odierna rappresenta la 29^ scalata nella storia del Tour
- L'ultima volta, nella diciassettesima tappa del Tour 2024, Magnus Cort è transitato per primo in vetta. In seguito, Richard Carapaz è passato al comando sul Col du Noyer conquistando la vittoria a Superdévoluy
Neutralizzato il primo tentativo di fuga, il gruppo sale compatto
Già iniziata la scalata al Col Bayard
GPM di 2^ cat., 4,7 km al 7,2% di pendenza media.
Il primo scatto è di Martin-Guyonnet
Sulla sua ruota Paret-Peintre, Healy e Carapaz.
Partita ufficialmente la 19^ tappa!
Dimmi che è la tappa dell'Alpe d'Huez senza dirmelo...
Buon compleanno a.. Hugo Page!
Meteo
Il sole splende su Gap, dove la temperatura è di 30°C. Il bel tempo dovrebbe mantenersi per tutta la tappa odierna, con un calo delle temperature man mano che il gruppo guadagnerà quota. All'arrivo sull'Alpe d’Huez sono previsti 23°C. Soffierà un vento da est a 10 km/h.
Via al trasferimento verso il KM 0
La video-presentazione della tappa di oggi
Tutti i "vincitori speciali" delle ultime edizioni
Le maglie gialle le ricordiamo tutti, ma siete in grado di dire chi ha vinto la maglia verde, a pois e bianca dal 2016 in poi? Ecco un ripasso per voi
L'albo d'oro del Tour de France
Chi ha vinto tutte le edizioni, chi ne ha conquistate di più e tutti i pluri-vincitori
Pogacar insegue il record di trionfi nella Grande BoucleVai al contenuto
La classifica giovani - Maglia bianca
- Isaac Del Toro in 64h 42'04''
- Paul Seixas +20''
- Juan Ayuso +2'31''
- Lenny Martinez +5'59"
- Quinn Simmons +13'04''
La classifica scalatori - Maglia a pois
- Tadej Pogacar - 70 punti
- Valentin Paret-Peintre - 69 punti
- Richard Carapaz - 63 punti
- Remco Evenepoel - 36 punti
- Paul Seixas - 34 punti
La classifica a punti - Maglia verde
- Mads Pedersen - 477 punti
- Jasper Philipsen - 445 punti
- Biniam Girmay - 361 punti
- Max Kanter - 271 punti
- Olav Kooij - 230 punti
La top 10 della classifica generale - Maglia gialla
- 1) POGACAR Tadej 64h35:13
- 2) EVENEPOEL Remco +4'32"
- 3) DEL TORO Isaac +6'51''
- 4) SEIXAS Paul +7'11"
- 5) AYUSO Juan +9'22''
- 6) SKJELMOSE Mattias +10'14"
- 7) MARTINEZ Lenny +12'50"
- 8) PIDCOCK Thomas +12'58''
- 9) JEGAT Jordan +14'04''
- 10) CARAPAZ Richard +21'00''
Le classifiche del Tour de France
Quella generale è guidata da Pogacar con un buon vantaggio, ma nelle classifiche di specialità la sfida è aperta e lo sarà molto probabilmente fino alla tappa conclusiva di Parigi
Le classifiche del Tour de France dopo la 18^ tappaVai al contenuto
I partecipanti e i ritirati
21 corridori hanno alzato bandiera bianca. L'ultimo, ieri, è stato l'americano Brandon McNulty della UAE Emirates, afflitto da un virus influenzale
Tour de France 2026, tutti i corridori partecipanti e i ritirati: out McNultyVai al contenuto
L'Alpe d'Huez non finisce oggi
Quest'anno il percorso dell'edizione prevede una doppia scalata all'Alpe d'Huez. La seconda avverrà domani, sempre al traguardo ma da un versante diverso rispetto a quello odierno e classico
Tour de France 2026, il più spettacolare degli ultimi anni? Date, tappe, altimetrie e vincitoriVai al contenuto
Gli orari della 19^tappa
- Partenza neutralizzata: 14.00
- Partenza dal km 0: 14.15
- Arrivo: tra le 17.24 e le 17.44
Storiche vittorie all'Alpe d'Huez
C'è tanta Italia, ma non solo. Presente anche un corridore che oggi potrebbe tentare il bis, l'inglese Tom Pidcock
L'Alpe d'Huez presa d'assalto
Già da ieri alle 14 l'accesso alla montagna è stato bloccato al traffico veicolare, ammessi soltanto pedoni e ciclisti amatoriali. Divieto fino alla mezzanotte di domenica 26 luglio
I quattro GPM della tappa
- Col Bayard (2^categoria, 4,7 km al 7,2%)
- Col du Noyer (1^categoria, 7,2 km all'8,5%)
- Col d'Ornon (2^categoria, 5,4 km al 6,4%)
- Alpe d'Huez (Hors Categorie, 13,8 km all'8,1%)
L'altimetria della tappa
Che tappa ci aspetta oggi?
Una tappa da urlo: quattro GPM e l'arrivo sull'Alpe d'Huez
Ecco l'Alpe d'Huez: guida alla 19^ tappaVai al contenuto
La foto del giorno
Il vincitore e il meraviglioso paesaggio delle Alpi francesi
Un successo inseguito a lungo
Già due volte Carapaz si era avvicinato alla vittoria, trovando però sulla sua strada il ritorno dei big e soprattutto di Tadej Pogacar. Con il successo di ieri, a coronamento di una lunga fuga, oltre alla soddisfazione di una tappa conquistata è entrato nella top 10 della classifica generale ed è vicino alla conquista della maglia a pois. Deve vedersela con Pogacar e Valentin Paret-Peintre
Il video-riassunto della 18^ tappa
Cosa è successo ieri
Ha vinto Richard Carapaz, la locomotora del Carchi. Secondo successo al Tour per l'ecuadoriano. Cercava questo successo con insistenza nelle ultime due settimane: ce l'ha fatta! QUI il racconto dell'intera tappa
Buongiorno a tutti. Il Tour de France entra nel suo trittico finale, si parte con la 19^tappa che si chiude sull'Alpe d'Huez: spettacolo assicurato. Avviciniamoci insieme all'inizio della corsa, previsto alle 14