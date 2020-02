Fantacalcio, i "campo o panca" della 26^ giornata di Serie A

9/10

FILIP DJURICIC (Sassuolo) – SCONSIGLIATO – Penultima in classifica e seconda peggior difesa del campionato che gioca fuori casa contro una squadra che cerca sempre di esprimersi al massimo della sua potenzialità offensiva. Letta così sarebbe da fare allin di neroverdi ma, come in tanti sanno, non sempre i favoriti vincono dilagando (e spesso nemmeno vincono). Di gare trappola ce ne sono e forse Sassuolo-Brescia può essere una di queste. Djuricic, a un certo punto della stagione, aveva avuto un momento sì a livello fantacalcio. Ora i suoi numeri sono in flessione: minutaggio più che discreto (complice anche il problema a Traoré) ma conclusioni che arrivano col contagocce. Meglio guardare altrove in questa giornata