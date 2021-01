7/10

GIO SIMEONE (Cagliari) - SCONSIGLIATO - Incrociando i numeri degli ultimi anni non esce un quadro confortante per il Cagliari. I sardi infatti a gennaio sono tra le peggiori squadre per gol segati 0,90 e una delle peggiori per gol incassati (1,69 di media). Si prosepttano tempi duri per gli attaccanti del Cagliari