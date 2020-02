La Ferrari 2020 si è presentata al mondo, anche se non si può certo parlare di rivoluzione. Anzi, a prima vista, soprattutto per i meno esperti, la SF1000 sembra una sorta di sorella maggiore della SF90 guidata da Vettel e Leclerc nel 2019. D’accordo, il rosso sembra leggermente più scuro e c’è il tocco tricolore. Ma dal punto di vista tecnico cosa è davvero cambiato nella 66^ Rossa prodotta dal genio di Maranello per la Formula 1? Intanto la SF1000 è "dimagrita": si presenta molto più snella nella sua parte posteriore. Gli ingegneri della Ferrari hanno lavorato nella parte interna, diminuendo gli ingombri e donando alla vettura un vestito più stretto. Inoltre, nelle sospensioni, sia in quella anteriore che in quella posteriore, hanno ridisegnato la parte collegata alla ruota del cambio. Piccoli accorgimenti tecnici per migliorare l’assetto aerodinamico e rendere la monoposto più guidabile in curva. Un’altra zona molto lavorata è quella dei cosiddetti Bargeboards, le paratie laterali che servono per dilazionare i flussi dell’aria. Vediamo la SF1000 ai raggi X.