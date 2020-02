Carlos Sainz #55

Primo dei "normali" la stagione scorsa, lo spagnolo è riuscito a rendere la McLaren il quarto team del Mondiale, dietro a Mercedes, Ferrari e Red Bull. Nel 2019 ha chiuso sesto con 96 punti, uno in più di Gasly e 4 in più di Albon, che si sono passati il testimone in stagione tra Toro Rosso e Red Bull. Un rendimento in crescendo: partito con 3 'zeri' consecutivi, tra Australia, Bahrein e Cina, ha centrato il suo miglior risultato nel penultimo appuntamento, in Brasile, portando la macchina inglese sul terzo gradino del podio, al termine di un GP a dir poco controverso. Chiuso il migliore dei suoi 5 anni in Formula 1 (è nel circus dal Mondiale 2015), ora si affaccia alla stagione 2020, da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport F1 fin dalla prima gara in Australia in programma il prossimo 15 marzo.

Lando Norris #4

Il pilota più giovane dell'attuale mondo della F1 (è nato il 13 novembre 1999) è pronto ad iniziare la sua seconda stagione alla guida della macchina inglese. Dopo una trafila partita nel 2014 dal Ginetta Junior Championship e passata poi da tutte le Formula minori, il driver di Bristol ha raccolto 49 punti nel 2019, frutto di un percorso in cui spiccano due sesti posti (ottenuti in Bahrain, al secondo GP della stagione, e in Austria). Il giovane Norris, dopo aver portato freschezza in tutto il circus e nel box Renault nell'anno da rookie, è pronto a ripetersi nel 2020.