Esteban Ocon #31

Uno dei nuovi volti del Mondiale 2020. "Nuovo" si fa per dire, visto che Ocon è già stato protagonista in Formula 1. Dopo un'apparizione con la Lotus nelle prove libere del GP di Abu Dhabi 2014, nel GP in Belgio del 2016 è diventato il pilota francese più giovane di sempre (a 19 anni e 345 giorni) a partecipare ad una gara di F1. a bordo di una Manor (diventata Marussia) . Passato in Force India nel 2017, compete per il suo primo Mondiale chiuso ottavo, con 87 punti, in cui spiccano i due quinti posti in Spagna e Messico. Il suo rendimento cala nella stagione seguente, quando finisce 12esimo (con 49 punti). Dopo un anno passato da terzo pilota Mercedes, la scorsa estate ha trovato l'accordo per sostituire Nico Hulkenberg in Renault, con cui è già sceso in pista nei test di Abu Dhabi. Una nuova sfida, in cui tenterà di migliorare lo score del predecessore tedesco, che chiuse il Mondiale 2019 con 17 punti di distacco dal compagno.