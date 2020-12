10/10

ALEXANDER ALBON. Per il thailandese vale un po' lo stesso discorso fatto per Bottas, ovvero il netto divario con il compagno. Albon ha sempre inseguito Verstappen, raccogliendo in pratica la metà dei punti e non riuscendo mai a battagliare con le Mercedes, come invece è riuscito a fare in più di un'occasione l'olandese con la sua Red Bull