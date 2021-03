Mercoledì 3 marzo conosceremo l'Aston Martin. L'AMR21 segna il ritorno del marchio britannico in F1 ed è anche la prima avventura di Vettel nel dopo Ferrari. Lance Stroll il suo compagno di box. Su Skysport.it l'evento in tempo reale, ma anche con foto, video e approndimenti

Settimo appuntamento con le presentazioni della nuova monoposto di F1. Il 3 marzo tocca all'Aston Martin togliere i veli dalla macchina che segna la nuova avventura di Sebastian Vettel dopo l'addio alla Ferrari. Il marchio britannico fa così il suo ritorno in massima categoria, presentando la monoposto con cui il tedesco e Lance Stroll affronteranno la nuova stagione che scatterà in Bahrain il prossimo 28 marzo. L'Aston, che eredita il posto in griglia della Racing Point, verrà svelata alle 16 italiane. Su Skysport.it seguiremo in tempo reale la giornata, con approfondimenti, foto, video e analisi.