Buongiorno Italia! Sappiamo che c'è una grande delusione per quanto avvenuto alla nostra Nazionale ci calcio che non andrà ai Mondiali in Qatar, ma proviamo a sollevare il morale pigiando forte sull'acceleratore con la F1. Sta per alzarsi il sipario sul GP dell'Arabia Saudita e dalle 11.30 seguiremo assieme la conferenza stampa dei piloti in LIVE STREAMING. Grande attesa per la Ferrari dopo la doppietta Leclerc-Sainz in Bahrain! Su, andiamo, è il momento di scendere in pista!